Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentileri yüzde 37,8'e geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin yüzde 37,8'e gerilediğni belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yıllık enflasyon beklentileri hakkında açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, "Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8'e geriledi. Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor" dedi. - ANKARA