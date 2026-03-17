Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomi gündemini değerlendirdi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaşın etkilerinin gelecek aylarda bir miktar hissedileceğini belirterek, "Savaşın etkileri önümüzdeki aylarda bir ölçüde hissedilecek. Cari açık konusunda biraz kaygılıyım, zira petrol fiyatları doğrudan cari açığı artırıyor. Programın hangi boyutuyla en çok tedirginsiniz diye sorarsanız, şu an için cari açık derim ancak yönetilebilir düzeyde kalacağına inanıyorum." dedi.

Şimşek, Akit TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Bakan Şimşek, terörün Türkiye'ye toplam maliyetinin bir araştırma sonucuna göre fırsat maliyeti dahil yaklaşık 2 trilyon dolar olduğunu belirtti. Bu rakamın Türkiye'yi ciddi biçimde geri çeken en önemli faktörlerden biri olduğunun altını çizen Şimşek, şöyle konuştu:"

"Çok büyük teşvikler veriyoruz ancak terör nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yatırım şimdiye kadar sınırlı kaldı. Terörsüz Türkiye ile bu bölgeler ülkemizin yeni büyüme motorları haline gelecek. Türkiye'nin çevresindeki çatışmaların bir kısmı etnik veya mezhep eksenli. Oysa Türkiye, etnik ve mezhepsel farklılıklarını bir çatışma kaynağı olarak değil, birer zenginlik olarak görüyor. Bu zenginlik ülkemizin gelişmesi ve kalkınması açısından olduğu kadar bölgesel entegrasyon açısından da büyük önem taşıyor. Bölgemizin tamamında istikrara, barışa ve refaha dayalı bir coğrafyanın oluşması Türkiye'nin doğrudan lehinedir. Zira Türkiye, bu bölgenin en gelişmiş sanayi ve hizmet üssüdür."

?"Enflasyon bu sene de düşmeye devam eder"

Geçen yıl ekonomi programının rüştünü ispat ettiğini belirten Şimşek, iç gelişmeler ve ticaret savaşları ile zirai don ve tarımsal kuraklığa rağmen enflasyonun düşmeye devam ettiğini aktardı.

Bütçe açığındaki iyileşmenin sürdüğünü ve açığın daraldığını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'nin rezervleri artmaya devam etti. Kur korumalı mevduattan çıkışı başarıyla yönettik. Savaş şu an önemli bir belirsizlik kaynağı. Cari açık, enflasyon, büyüme ve bütçe üzerinde ciddi potansiyel etkileri olabilecek büyük bir dış şokla karşı karşıyayız. Yine de şokun geçici olacağı varsayımıyla konuşuyorum. Enflasyon bu yıl da düşmeye devam eder ancak hedeflediğimiz boyutta olup olmayacağını söylemek için henüz erken. Bütçede ilk iki ayda iyi bir başlangıç yaptık. Savaşın etkileri önümüzdeki aylarda bir ölçüde hissedilecek. Cari açık konusunda biraz kaygılıyım, zira petrol fiyatları doğrudan cari açığı artırıyor. Programın hangi boyutuyla en çok tedirginsiniz diye sorarsanız, şu an için cari açık derim ancak yönetilebilir düzeyde kalacağına inanıyorum."

?"Tasarruf konusunda gereken maksimum hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz"

Kamuda 2025'te sözleşmesi sona eren kiralık taşıtların sayısında yüzde 21 azaltmaya gittiklerine işaret eden Şimşek, "Tasarruf şuuru çok güçlü ve Maliye Bakanlığının denetimi, raporlamasıyla devam ediyor. Bu sene de tasarruf konusunda gereken maksimum hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Şimşek, program döneminde yüksek gelir grupları ile sermaye kesimine yönelik vergi yükünü artırdıklarını, vergide adaleti sağlamaya yönelik çok ciddi çaba içerisine girdiklerini belirterek, bu alandaki çalışmalarını anlattı.

Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının yüzde 66'dan yüzde 62 civarına gerilediğine dikkati çeken Şimşek, faiz giderlerinin bütçe içindeki payını kontrol altına almak için faiz dışı fazla vermeye çalıştıklarını ve harcamaları da disiplin altında tuttuklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu yılın özellikle ilk çeyreğindeki faiz giderlerindeki artışın, son iki-üç yıldaki borçlanmayla neredeyse hiçbir ilgisi yok. İlk iki aydaki faiz giderlerinin yüzde 38'i, aslında 10 yıl önce ihraç ettiğimiz enflasyona endeksli tahvilin faizidir. Faiz giderlerinin milli gelire oranı 2002-2025 döneminde ortalama yüzde 4,4 iken bu yıl yüzde 3,5'e gerilemesini öngörüyoruz. Orta Vadeli Program dönemi sonu olan 2028'de bu oranın yüzde 3,3'e düşeceğini öngördük çünkü faiz dışı fazla vermeye başladık. Geçen yıl uzun bir aranın ardından ilk kez faiz dışı fazla verdik. Faiz harcamalarının vergi gelirlerine oranı 2002'de yüzde 86 iken 2002-2025 döneminde bu oran yüzde 26 civarına geriledi. 2026'da ise yüzde 20'ye düşmesini bekliyoruz. Program döneminin sonunda bu oranın yüzde 18 civarına gerilemesini öngörüyoruz."

?"Vatandaşımız müsterih olsun"

Gelirleri, kayıt dışılıkla mücadele ederek artırmaya çalıştıklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Milletimiz müsterih olsun. Sıkıntılar yok değil, bölgemiz şu anda bir savaş içinde. Kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı var. Bunların etkileri olacak. Normalde biz faiz düşüşü beklerken şimdi geçici olarak ikincil piyasa faizlerinde bir yükselme var. Dış şokları kontrol edemeyiz ama vatandaşımız müsterih olsun. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tecrübeli bir ekip var. İyi programımız var. Programın aksayan yönleri olabilir gereken tedbirleri alırız. Program önemli ölçüde Türkiye'yi dış şoklara karşı dirençli hale getirdi. Kırılganlıklarımızı azalttık."

Türkiye'nin konumunu nasıl güçlendirebileceklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, son iki haftada Bakanlık ekiplerini bir araya getirdiğini belirterek, "Bölgede transit ticarette önemli bir yere sahip olan bazı ülkelerde şu an ciddi bir kırılma yaşanıyor. Türkiye olarak transit ticarette nasıl bir üs haline gelebiliriz? Ekiplerimiz bunu vergi politikalarından diğer politika araçlarına kadar tüm boyutlarıyla çalışıyor." dedi.

?"Türkiye'nin doğrudan yatırım çekme potansiyeli büyük"

İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) önemli avantajlar barındırdığına dikkati çeken Şimşek, yeni dönemde İFM'yi çok daha güçlü bir konuma taşımak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Küresel doğrudan yatırımlar için önemli bir cazibe merkezi olan Türkiye'nin komşularının toplam milli gelirinin 1,3 trilyon dolar olduğunu vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin milli gelirinin ise 1,6 trilyon dolara ulaştığını belirtti.

Şimşek, Türkiye'nin nüfusunun 86 milyon ve kişi başına milli gelirinin 18 bin dolar olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu özellikleri itibarıyla Türkiye'nin doğrudan yatırım çekme potansiyeli büyük. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında 'yatırım ortamını nasıl iyileştiririz', 'büyük yatırımların hukuk güvenliğini nasıl pekiştiririz', 'nasıl artırırız' gibi birtakım konuları çalışıyoruz. Özellikle ihracata dayalı imalat sanayisinde mesela kurumlar vergisini arkadaşlara çalışın dedim. Bunların hepsini şu anda çalışıyoruz."