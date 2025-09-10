Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İzmir'de İş Dünyası ile Buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İzmir'de İş Dünyası ile Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir Ticaret Odası'nda iş dünyasıyla bir araya geldi. Toplantıda İzmir Valisi ve yerel siyasetçiler de yer aldı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen 'İzmir İş Dünyası Toplantısı'nda iş dünyasıyla buluştu. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla 'İzmir İş Dünyası Toplantısı' düzenledi. Toplantıya İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Ürün, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Sokakların karıştığı Fransa'da istihbarat birimlerinden ürküten tahmin! Sayı 100 bini aşacak

Avrupa ülkesini panikleten tahmin: Sayı 100 bini aşacak
TES hayata geçiyor! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak

Tarih belli oldu! Her ay tüm çalışanların maaşından kesilecek
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

Bu sözler 5 yaşındaki çocuğa ait: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM'de etek altı görüntü çeken şahıs böyle yakalandı

Etek altı sapığı böyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.