Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Beylikdüzü'nde iş insanlarıyla buluştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Türkiye, G20 ülkeleri arasında, istihdam artışında diğer ülkelerden pozitif ayrışarak salgın öncesine göre en hızlı istihdam artışı sağlayan ikinci ülke konumunda.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, " Türkiye, G20 ülkeleri arasında, istihdam artışında diğer ülkelerden pozitif ayrışarak salgın öncesine göre en hızlı istihdam artışı sağlayan ikinci ülke konumunda. Türkiye son dönemde ihracat performansını da çok ciddi şekilde artırmaya devam ediyor." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenmesi planlanan "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Beylikdüzü'nde yapılan buluşmayla devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'ın sunum yaptığı toplantıya, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın, AK Parti Beylikdüzü ilçe temsilcileri ile kamu bankalarının bölge yöneticileri, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

Gürcan, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını döneminde yaşanan, tüm dünyanın kapandığı, insanların sokağa çıkamadığı, iş yerlerinde işlerin azaldığı bir ekonomik sürecin hayal dahi edilemeyeceğini belirterek, "Ancak Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımızın da özellikle vermiş olduğu desteklerle, bu süreci en az hasarla atlatmaya çalıştık, gayret ettik." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde özellikle iş yerlerine verilmiş olan kısa çalışma ödeneklerinin işverenlere hayat olduğunu belirten Gürcan, "Orada da çok ciddi yük aldık üzerimize ve aynı şekilde özellikle vergiler konusunda çok yardımcı olundu iş dünyamıza. Tabii ki bu sürecin ekonomik etkilerini şu anda hem dünyada hem de Türkiye'de birlikte yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

"Tahıl koridoruyla beraber fiyatlarda bir miktar gevşemenin oldu"

Mahmut Gürcan, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan enerji krizinin ekonomideki gidişatta biraz daha daraltmalara sebep olduğuna işaret ederek, "Baktığımızda petrol fiyatları ve doğal gaz fiyatları geçmiş yılların çok çok üzerinde seyrediyor. Ukrayna, Rusya savaşından sebebiyle Avrupa'da da doğal gaza erişimde büyük güçlükler yaşanıyor. Çok şükür ülkemizde doğal gaza ulaşma noktasında bir sıkıntımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde açılan tahıl koridoruyla beraber fiyatlarda bir miktar gevşemenin olduğunu aktaran Gürcan, "Şu anda buğday fiyatları dünya piyasada 8,3 dolar civarında seyretmekte. Geçtiğimiz yıllara göre yüksek oranda olsa da yine de makul fiyatlarda devam ediyor fiyatlar. Özellikle Ukrayna'dan açılan ve 150 gün daha sürecek olan tahıl koridoru bizim için bir umut oldu, dünyaya bir umut oldu. Cumhurbaşkanımızın da bu aslında çok büyük bir siyasi zaferi. Çünkü hem Ukrayna'yla hem Rusya'yla masaya oturabilen tek lider." diye konuştu.

"Türkiye, G20 ülkeleri arasında istihdam artışında diğer ülkelerden pozitif ayrışıyor"

Gürcan, faiz artışları ve dünyada yaşanan enflasyonun küresel büyümeyi yavaşlattığını belirterek, birçok ülkenin resesyon sürecine doğru gitmekte olduğunu ve büyümelerini revize etmekte olduklarını dile getirdi.

Küresel ticaret hacmi değişiminin yüzde 6'dan yüzde 4,3'e revize edildiğini aktaran Gürcan, "Türkiye, G20 ülkeleri arasında hızlı büyüyen 4. ülke konumunda. Şu anda. 7,6 bir büyüme gerçekleştirdi. Baktığımızda Türkiye son sekiz çeyrektir aralıksız büyümesini devam ettiriyor, yani son iki yıldır büyüme devam ediyor ve 5,5'lik uzun dönem ortalamanın çok daha üzerinde bir büyüme oranı gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Yeni şirketlerin kurulmaya devam ettiğine dikkati çeken Gürcan, "Her dönem olduğu gibi kapanan şirketlerimiz de mutlaka var. 2002 yılından bu yana AK Parti hükümetleri KOBİ'lere destek veriyor. 2003 yılında 1,7 milyon olan KOBİ sayısı 2021 yılı sonu itibariyle 3,6 milyon KOBİ'ye ulaşmış. Burada KOBİ'lere vermiş olduğumuz destekler neticesinde 2003 yılında 5,2 milyon kişi KOBİ'lerde çalışırken bugün KOBİ'lerde 2020 yılı sonu itibarıyla 11 milyon 500 bin vatandaşımız KOBİ'lerde istihdam ediliyor. Neredeyse iki katından fazla bir rakam, şu anda KOBİ'lerde istihdam ediliyor. KOBİ'lere vermiş olduğumuz kredi destekleri burada çok rahat gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcan, istihdamda da güçlü bir toparlanmanın seyrettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Özellikle pandemi sürecinde çalışan sayısı 25 milyon 300 bine kadar düşmüştü. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 31 milyon çalışanımız var. 5,5 milyon yaklaşık çalışan sayısı artarak işsizliğimizi 14,1'den 10,1'e düşürdük. Türkiye, G20 ülkeleri arasında, istihdam artışında diğer ülkelerden pozitif ayrışarak salgın öncesine göre en hızlı istihdam artışı sağlayan ikinci ülke konumunda. Türkiye, son dönemde ihracat performansını da çok ciddi şekilde artırmaya devam ediyor."