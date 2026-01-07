İthal otomobiller Haydarpaşa Limanı'nı doldurdu

İstanbul'un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı, ithal sıfır otomobillerle doldu. Üretildikleri ülkelerden gemilerle Türkiye'ye getirilen binlerce araç, liman sahasında marka ve model bazında düzenli şekilde sıralandı.

Havadan çekilen görüntülerde, limanın geniş bir bölümünü kaplayan araç yoğunluğu dikkat çekti. Yan yana dizilen yüzlerce otomobil, limanda adeta görsel bir tablo oluşturdu.

Gümrük işlemleri tamamlanana kadar liman sahasında bekletilen araçların, süreçlerin ardından Türkiye genelindeki bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacağı belirtildi.

Uzun süredir yüksek seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren ithal sıfır araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği ifade ediliyor. Havadan kaydedilen görüntüler ise otomobil ithalatının ulaştığı boyutu gözler önüne sererken, Haydarpaşa Limanı'ndaki araç yoğunluğunun günlerdir devam ettiği gözlendi. - İSTANBUL