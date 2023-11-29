Hatay'ın Samandağ ilçesinde deprem sonrası esnafa devlet desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerlerinde hasar oluşan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki esnaf, devlet desteğiyle kurulan ahşap prefabriklerde faaliyet gösteriyor. İş yeri yıkılan veya hasar gören esnaf için Eskişehir Valiliği, Hatay Valiliği ve Samandağ Kaymakamlığı işbirliğinde 'Eskişehir Çarşısı' oluşturuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerlerinde hasar oluşan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki esnaf, devlet desteğiyle kurulan ahşap prefabriklerde faaliyet gösteriyor.

Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki afette iş yeri yıkılan veya ağır hasar gören esnaf için Eskişehir Valiliği, Hatay Valiliği ve Samandağ Kaymakamlığı işbirliğinde "Eskişehir Çarşısı" oluşturuldu.

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Çarşısında 25 prefabrik iş yerinde bulunan esnaf çarşı yöneticisi Malik Kazan, "Samandağ Kaymakamlığı ve Hatay Valiliğinin koordinesinde, Eskişehir Valiliği destekleriyle küçük işletmeleri tekrar canlandırmak için Eskişehir Çarşı'sı açıldı. Çarşıda bulunan işletmelerin çoğu ağır hasarlı ya da yıkılmış iş yerleriydi. Burada toplamda 25 iş yeri bulunmakta olup her biri aktif olarak çalışmaktadır. Çarşı konumunun ulaşılabilirlik açısından uygun yerde olması esnaf açısından avantaj oluşturmaktadır. Hatay Valiliği ve Eskişehir Valiliği'ne kendim ve diğer esnaf arkadaşlarım adına bu iş yerlerinin bize tahsis edilmesindeki destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Çarşı esnafı Tahsin Oktay ise, "Depremde işletmem yıkıldı deprem sonrası Samandağ Kaymakamı, Hatay Valisi ve Eskişehir Valisi'nin desteğiyle kurulan Eskişehir Çarşısı'nda devam etmeye başladım. Çarşı içinde bulunan çeşitli iş kollarına destek olması adına halkımızın çarşıyı ziyaret etmeleri için davet ediyorum. Kaymakamımız Emre Dündar'ın eksiklerini tamamlayıp, şartları iyileştirmesiyle çarşı daha da güzelleşecek" diye konuştu. - HATAY