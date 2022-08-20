Hasat edilen sebzeler vatandaşlarla buluşturuluyor Ekonomi Haberleri İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde üretilen sebzeler, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde vatandaşlara ulaştırıldı. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde üretilen sebzeler, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde vatandaşlara ulaştırıldı. Üretime ve üreticiye destek verme maksadıyla projesini hayata geçiren İzmit Belediyesi, Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde üretime ve buradan hasat edilen ürünlerin vatandaşlara dağıtımı devam ediyor. Ekipler bu çerçevede son olarak, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde sebze dağıtımı gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi Çınar ekibi, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde kurduğu stantta sebzelerin özenle yerleştirildiği çantaları vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttı. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e selamlarını ileterek ekiplere teşekkür ettiler. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Kadıköy Kocaeli Bağdat Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Hasat edilen sebzeler vatandaşlarla buluşturuluyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.