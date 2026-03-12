TOKİ tarafından yürütülen konut projelerine başvuran binlerce vatandaş, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından yatırdıkları başvuru ücretinin iadesine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Özellikle kura sonuçlarında hak sahibi olamayan başvuru sahipleri için 5 bin liralık başvuru bedelinin ne zaman ve nasıl geri alınacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Halkbank TOKİ para iadesi nasıl alınır? Halkbank 5 Bin liralık TOKİ başvuru para iadesi nasıl yapılır? Detaylar...

TOKİ KURA SONUÇLARI SONRASI PARA İADESİ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

TOKİ projelerine başvuru yapan vatandaşlar, başvuru sırasında belirlenen tutarı ilgili bankaya yatırarak kura sürecine dahil oluyor. Kura çekilişinin ardından hak sahibi olamayan başvuru sahipleri için yatırılan ücret herhangi bir kesinti yapılmadan tamamen iade ediliyor.

Başvuru ücretinin iade süreci, kura çekilişinin tamamlanmasının ardından belirli bir takvim dahilinde başlatılıyor. Bu süreçte vatandaşların başvuruyu yaptıkları bankanın kanalları üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

HALKBANK TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ başvurularının önemli bir bölümü Halkbank üzerinden gerçekleştirildiği için en çok merak edilen konuların başında Halkbank aracılığıyla yapılan başvuruların iade süreci geliyor.

Halkbank üzerinden TOKİ başvurusu yapan ve kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru ücretlerini birkaç farklı yöntemle geri alabiliyor:

1. Banka şubeleri üzerinden iade

Başvuru sahipleri, Halkbank'ın herhangi bir şubesine giderek kimlik bilgileriyle başvuru ücretinin iadesini talep edebilir.

2. Mobil bankacılık ve internet şubesi

Halkbank'ın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden de iade işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntem özellikle şubeye gitmek istemeyen vatandaşlar için pratik bir seçenek sunar.

3. ATM üzerinden işlem

Bazı durumlarda ATM'ler üzerinden kartsız işlemler menüsü kullanılarak da TOKİ başvuru bedeli iadesi alınabilir.

4. Online iade ekranı

Halkbank, TOKİ başvuruları için oluşturduğu özel online iade sayfaları sayesinde vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde tamamlamasına imkân tanıyabilmektedir.

5 BİN LİRALIK TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ NASIL YAPILIR?

TOKİ başvurusunda yatırılan 5.000 TL başvuru bedeli, kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara eksiksiz şekilde geri ödenmektedir.

İade sürecinde izlenmesi gereken temel adımlar şu şekildedir:

Başvuru yapılan bankanın şubesi, ATM'si veya dijital bankacılık kanalları kullanılır.

Kimlik bilgileri ile başvuru doğrulaması yapılır.

Sistem üzerinden başvuru bedeli iadesi talep edilir.

Ücret, başvuru sahibine ait hesaba aktarılır ya da nakit olarak alınabilir.

Bu süreçte bankalar genellikle vatandaşlara mobil bankacılık, internet bankacılığı veya ATM seçenekleri sunarak işlemleri kolaylaştırmaktadır.

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Kura çekilişinde hak sahibi olamayan başvuru sahipleri için iade süreci belirli bir zaman dilimi içinde başlatılmaktadır.

Başvuru ücretleri, kura çekiliş tarihinden itibaren beş iş günü sonra başvurunun yapıldığı bankanın sisteminde iade edilebilir hale gelir. Bu tarihten sonra vatandaşlar bankanın şubeleri, ATM'leri veya dijital bankacılık kanalları üzerinden paralarını geri alabilir.

Dolayısıyla kura sonucunun açıklanmasının hemen ardından değil, yaklaşık bir hafta içinde iade işlemlerinin başlaması beklenmektedir.