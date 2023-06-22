HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi: Kamu çalışanlarının maaş artışı Meclis'in ilk gündem maddesi olmalı

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi, "Bizim beklentimiz, bayramdan sonra Meclis'in ilk gündeme getirmesi gereken konulardan birinin kamu çalışanlarının maaş artışı olması. Ümit ediyoruz ki bu temmuz maaşlarına yetişecek şekilde bir düzenleme yapılır. Bu şekilde de kamu çalışanları bir nebze olsun bu ekonomik zorluk içerisinde aile sorumluluklarını yerine getirebilir diye düşünüyoruz" dedi.

HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zamma ilişkin beklerini açıkladı. Çivi, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"KAMU ÇALIŞANLARININ BİR KISMI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA MAAŞ ALIYOR"

"Aynı ülkede, aynı ekonomik zorluklarla görev yapan kamu çalışanlarının bir kısmı hala asgari ücretin altında kalmak zorunda bırakılmıştır. Kamu çalışanlarının basamaklar itibarıyla, unvanlar itibarı ile ücret dengesini koruyacak şekilde maaş artışlarının gerçekleşmesini istiyoruz. Asgari ücret belirlendi ve 8 bin 500 liradan 11 bin 400 liraya yükseltildi. Diğer taraftan da kamu işçilerimizle ilgili toplu sözleşme görüşmeleri tamamlanmıştı. Kamu işçilerimizin temel aylıkları 15 bin lira olarak belirlendi. Bunun üzerine de yüzde 45 artış yapılmıştı. Aynı ülkede, aynı ekonomik zorluklarla görev yapan kamu çalışanlarının gözü kulağı, parlamentodan gelecek maaş artışlarına ilişkin haberlerde. Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu olarak bizim yaptığımız hesaplamalara göre, geçen yıl temmuz ayından bu yıl temmuz ayına asgari ücrette yüzde 107'lik bir artış yapıldı. Diğer taraftan kamuda yardımcı hizmetleri yürüten taşerondan kadroya geçen işçilerimizin toplu sözleşmeleri sonucunda ortalama aylık ücretleri, ikramiyeler ve tediyelerle beraber 25 bin liraya yükseltildi. Kamuda aynı yardımcı hizmetleri yürüten, göreve yeni başlayan bir yardım hizmetlisinin maaşı şu anda 10 bin 300 liradır. Dolayısıyla kamu çalışanlarının bir kısmı hala asgari ücretin altında kalmak zorunda bırakılmıştır.

"SEÇİMLERDEN ÖNCEKİ VAATLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın, seçimlerden önce en düşük memur maaşının 22 bin TL yapılacağı şeklinde bir açıklaması olmuştu. Şimdi bizler de bu vaadin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bu vaat hayata geçirilirken de kamu çalışanlarının basamaklar itibarıyla, unvanlar itibarı ile ücret dengesini koruyacak şekilde yapılması gerekiyor. Bizim buradaki talebimiz de ve önerimiz de memurların taban aylığının 15 bin liraya yükseltilmesi. Şu anda 6 bin 800 lira civarındadır ve bunun üzerine de tüm maaş katsayılarının yüzde 45 oranında artırılmasıdır. Bu şekilde kamudaki en düşük memur ücreti 22 bin lira olacak ve diğer unvanların basamakları, derece ve kademelere göre, ek göstergelere göre ücretleri dengeli bir şekilde artacaktır. Malumunuz olduğu üzere, parlamento seçimleri yapıldı, parlamentonun organları oluştu. Bu maaş artışlarının düzenlenecek bir yasayla yürürlüğe girmesi gerekiyor. Bunun için de bizim beklentimiz HAKSEN olarak, bayramdan sonra Meclis'in ilk gündeme getirmesi gereken konulardan birinin kamu çalışanlarının maaş artışı olması. Ümit ediyoruz ki bu temmuz maaşlarına yetişecek şekilde bir düzenleme yapılır. Bu şekilde de kamu çalışanları bir nebze olsun bu ekonomik zorluk içerisinde aile sorumluluklarını yerine getirebilir diye düşünüyoruz."