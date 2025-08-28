Hakkari Valisi Ali Çelik: Hakkari, genç nüfusu ve dinamik iş gücüyle yatırımcılar için fırsat

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Anadolu Şenliği kapsamında Hakkâri'de Vali Ali Çelik ile tarihi bir medresede özel bir röportaj gerçekleştirdi. Vali Çelik, Hakkari'yi "dağların ve huzurun şehri" olarak tanımlayarak kentin doğal güzellikleri ve sosyal yapısı hakkında bilgi verdi.

Çelik, Hakkâri'nin Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri olduğunu belirterek, "Toplam nüfusumuz 282 bin, bunun yaklaşık 55-56 bini 15-24 yaş arasındaki gençlerden oluşuyor" dedi. Türkiye genelinde genç nüfus oranı yüzde 14,7 iken, Hakkâri'de bu oran yüzde 20,7'ye çıkıyor. "Yaşlı nüfusun oranı sadece yüzde 4,3, Türkiye ortalamasının yarısından az" diyen Çelik, bu durumun kente enerji ve dinamizm kattığını vurguladı.

YAŞLI NÜFUSUN AZLIĞI VE GENÇ İŞ GÜCÜ YATIRIMCILAR İÇİN FIRSAT

Vali Çelik, Hakkâri'nin düşük yaşlı nüfus oranı ve yüksek genç iş gücü potansiyelinin yatırımcılar için büyük avantaj sunduğunu ifade etti. "Yaşlısının az olduğu, gencinin çok olduğu bir insan kaynağı var. Bu enerji pozitif bir enerji" diyen Çelik, bölgedeki iş gücünün hem kaliteli hem de yetenekli olduğunu vurguladı.

Hakkâri'nin zorlu coğrafi koşullarına rağmen devletin sunduğu teşviklerin ve sınır kapılarının bölgeye büyük katkı sağladığını söyleyen Çelik, "Üç sınır kapımız var; İran ve Irak'a çok yakınız. Bu potansiyel hem ihracat hem de ithalat anlamında en büyük avantajlarımızdan biri" dedi. Çelik, bölgenin genç nüfusuyla birlikte ekonomik büyüme açısından ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.