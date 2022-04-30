Asgari ücrete ikinci zamla ilgili Hak-İş Başkanı'ndan yeni öneri: Temmuzda 6 aylık enflasyonun üzerinde artırılmalı

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Ankara'da gazetecilerle iftarda buluştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, asgari ücrete ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"TEMMUZDA 6 AYLIK ENFLASYON ARTIŞI DİKKATE ALINMALI"

Arslan'ın konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Biliyorsunuz aralık ayındaki çalışmalarda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı içerisinde asgari ücreti belirlerken bir kısım kriterler vardı, başta TÜİK olmaz üzere. Bu kriterlerde daha sonra gördük ki siyasi irade de işin içerisine girerek enflasyonun üzerinde bir asgari ücretin belirlenmesi sağlandı. Ben, aynı yaklaşımın temmuz ayına geldiğimiz zaman da altı aylık enflasyon artışını dikkate alarak, onun üzerinde bir yerde asgari ücretin belirlenmesinin hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum.

Enflasyonun üzerinde asgari ücretin belirlenmesini; Türkiye'nin yaşamış olduğu bu yoğun, piyasadaki allak bullak olan fiyat artışları, zamlar, arkası kesilmeyen, arka arkaya gelen zamlar ve bunun getirdiği mağduriyetleri dikkate alan, bunun çözümünü sağlayan bir düzenlemeyi HAK-İŞ talep etmektedir.

"ENFLASYONUNUN ÜZERİNDE ARTIŞ SAĞLANMASINI İSTİYORUZ"

Konfederasyonumuzun 1 Mayıs bildirisinde de yer aldığı gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun en fazla iki yıl içerisinde toplanması gerekiyor. Dolayısıyla en azı yok. Temmuz ayında da toplanabilir. Biz komisyonunun toplanmasını, yüksek enflasyona karşı ocak ayında yapılan düzenlemeye paralel bir düzenleme ile yine enflasyonun üzerinde artışın sağlanmasını istiyoruz. Ancak onunla birlikte bir talebimiz de olmazsa olmaz. Asgari ücrette yapılacak bu düzenlemelerin, aynı oranda, toplu sözleşme yaptığımız iş yerlerinde gerek kamu gerekse özel sektördeki o toplu sözleşmelerle elde ettiğimiz ücretlere yapılmasını istiyoruz ve bunu olmazsa olmaz kabul ediyoruz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının süratle değişmesi gerekiyor. Komisyon üyeleri içinde hükümetin bu kadar yüksek düzeyde ağırlığının olması gibi konuların gözden geçirilmesi gerekiyor.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan

"HER KONFEDERASYON KOMİSYON'DA TEMSİL EDİLMELİ"

Sayın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Komisyonu'nda yer almamıza rağmen asgari ücrette dayanışma içinde olmamız talebinde bulundu. Biz, bunu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görmek istiyoruz. Her işçi konfederasyonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda üyeleri oranında temsil edilmeli.

"TOPLU SÖZLEŞMELERDE DE AYNI ORANDA ARTIŞ İSTİYORUZ"

Bu asgari ücrette, bizim yıllardır seslendirdiğimiz vergi konusunu da ele aldık. Türkiye Cumhuriyeti'nde asgari ücrette yapılmış en büyük reformdur. Asgari ücret tutarındaki bütün gelirlerin vergi dışı bırakılması tarihi bir adımdı.

Türkiye'nin bu olağandışı, hesaplanamayan, hiç kimsenin hesabında olmayan yeni durumda, bir yıl beklenmeden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasını, bu komisyonla beraber başta kamu çerçeve protokolü ve özel sektörde imzaladığımız toplu sözleşmelere de aynı oranda artışların sağlanması kaydıyla destekliyoruz ve istiyoruz.

"TAKSİM ALANINDA ETKİNLİKLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bu sene Ramazanın son günü, aynı zamanda bizim için Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü olarak denk geldi. O nedenle konfederasyonumuz, pandemi münasebetiyle ara verdiği kitlesel 1 Mayıs etkinliklerimizi ne yazık ki bu sene de arife günü olması nedeniyle kitlesel bir etkinlik yerine Türkiye'nin her yerinde, 81 ilimizde il başkanlıklarımızın oluşturacağı gruplarla, İstanbul'da da Taksim alanında yine konfederasyonumuz yönetiminden oluşan bir ekiple 1 Mayıs etkinliklerimizi gerçekleştirmiş olacağız."