HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: '950 Bin Üye Bize Yetmiyor'

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "950 bin üye bize yetmiyor. 950 bin önemli bir rakam, önemli bir güç ama HAK-İŞ'in misyonu, HAK-İŞ'in tarihi yürüyüşü, HAK-İŞ'İn kimliği, HAK-İŞ'in ilkeleri, milyonları hak ediyor" dedi.

HAK-İŞ Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 'HAK-İŞ Emek Kahramanları Ödül Töreni' düzenlendi. İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, HAK-İŞ'in 50'nci kuruluş yıldönümü amacıyla Avrupa Sendika Konfederasyonu'ndan (ETUC) ve Uluslararası Sendika Konfederasyonu'ndan (İTUC) gönderilen tebrik videolarının gösterimi gerçekleştirildi.

Törende bir açılış konuşması gerçekleştiren Arslan, yaklaşık 25 ülkeden 50 civarında sendikacının HAK-İŞ'in 50'inci yıl programına katılmak amacıyla Türkiye'ye geldiğini ifade etti. Arslan, HAK-İŞ'in 50'nci yılı vesilesiyle yıl boyunca bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini dile getirerek, "Bugün 50'nci yıla girdiğimiz ilk gün 22 Ekim. Bugün de bundan sonrası için yaklaşık bir yıl önümüzdeki 2026 21 Ekim'ine kadar bir yıllık süre içerisinde 50'nci yıl etkinliklerini sürdürmeye devam edecek. Yarın bir kısım alanlarda, bir kısım salonlarda, uluslararası bir kısım toplantılarda HAK-İŞ'in 50'nci etkinliklerini sürdürmeye devam edeceğiz. HAK-İŞ ve mensupları olarak gururluyuz, onurluyuz. 50yıllık bir mücadelenin bugün önemli bir aşamasını birlikte yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

HAK-İŞ'in, dünyanın her yerinde mazlumların yanında olduğunu vurgulayan Arslan, "Dünyanın hangi bölgesi olursa olsun, hangi coğrafyada olursa olsun insan olmak onların yanında olmak için yeterlidir. Biz insanlık faydasında, insanlık ailesinin insanlığa karşı yürütülmüş bütün saldırılara karşı mazlum insanlarla beraber olmaya devam edeceğiz. Onun için hak işin başkalarından farkı bu. Sadece bu ülkenin sınırlarında değil, sadece bölgemizde değil, yeryüzünün Her köşesinde mazlumlarla dayanışma içinde olacağız. Çünkü bizim liderimiz, gerçek liderimiz, bizim en önemli şahsiyetimizin ifadesiyle mazlum Onun dini sorulmaz. Dolayısıyla biz mazlum kimse onun yanında olacağız" diye konuştu.

"HAK-İŞ'in misyonu milyonları hak ediyor"

Arslan, HAK-İŞ'in üye sayısının potansiyeline göre düşük olduğunu söyleyerek, "950 bin üye bize yetmiyor. 950 bin önemli bir rakam, önemli bir güç ama HAK-İŞ'in misyonu, HAK-İŞ'in tarihi yürüyüşü, HAK-İŞ'İn kimliği, HAK-İŞ'in ilkeleri, milyonları hak ediyor. O zaman milyon olmak üzere HAK-İŞ'çileri buradan göreve çağırıyorum" dedi.

HAK-İŞ'i büyütmenin en önemli görevleri olduğunu dile getiren Arslan, "Türkiye'nin en güçlü, en etkin konfederasyonuyuz, yeni 50 yılda üyesi en fazla olan konfederasyon olmak zorundayız" ifadelerine yer verdi.

Arslan, ülkedeki gelir dağılımının hakkaniyetli olması için mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizerek, bu mücadeleyi sadece HAK-İŞ üyeleri için değil, tüm mağdurlar için yapacaklarını söyledi. Arslan, "Emekli olacak kardeşlerimiz, bir sonraki yıl emekli olursa maaşı daha da düşüyor. Dünyada böyle bir örnek olabilir mi? Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor. Sayın bakanlara, SGK'ye 'Lütfen bizi duyun, bu adaletsiz bir uygulama, bundan vazgeçin' diyoruz. Duyuramıyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Taşeron şirketlerden kardeşlerimizi kurtardık. 100 bin arkadaşımız hala kadro alamadı. 'Bizi duyun, bunları da kadroya alalım' diyoruz. 'Kamuda, yerel yönetimlerde eksiklerimiz var, bunları çözelim' diyoruz. Kimse duymuyor. Bunlar için mücadele etmemiz gerekiyor. Asgari ücret, kayıt dışı istihdam sorunları ve sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılması ile ilgili mücadele etmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Konfederasyonun kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenledikleri etkinlikleri anlatan Arslan, 7 Ekim'de düzenledikleri 'Bütün Renkler Gazze'ye Bağış Sergisi'nde satılan resimlerden elde edilen yaklaşık 3 milyon liranın Filistin halkına gönderildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Konfederasyona üye olan işçilere çalışma hayatlarındaki emeklerinden ötürü 'Emek Ödül'ü verildi.

Programa, Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) Genel Sekreteri Rezki Mezhuud, Ürdün İşçi Sendikaları Federasyonu (GFJTU) Genel Başkanı Khaled Al-Fanatsah, Arnavutluk Bağımsız İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Gezim Kalaja, HAK-İŞ kurucu üyesi Mehmet Asena ve Konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeleri katılım sağladı. - ANKARA