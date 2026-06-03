HAK-İŞ'ten Cenevre'de Filistin'e Destek Gösterisi: 'Sessiz Kalanlar Tarih Önünde Hesap Verecek'

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde Filistin'e destek gösterisi organize etti.

HAK-İŞ tarafından sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen 'Kırık Sandalye' heykelinin bulunduğu meydanda Filistin için destek gösterisi yapıldı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan farklı ülke sendikalarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katılım sağladı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin meselesinin İsrail'in kurulmasıyla başladığına inandıklarını kaydetti. Arslan, yaklaşık 80 yıldır İsrail'in Filistinlilere zulüm ettiğini belirterek, "Gazze'de ve Filistin'de yapılan soykırıma, katliamlara camilerin, okulların, hastanelerin, hasılı insanların barındığı evlerinin yerle bir edildiği bu yıkıma sessiz kalan, başta uluslararası toplumu temsil ettiğini iddia eden Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası teşkilatların gözü önünde bir insanlık vahşeti izledik Gazze'de yaklaşık üç buçuk yıldır. Bu katliamlara, soykırımlara sessiz kalanlar en az siyonist katil devlet kadar sorumlular ve onlar da tarih önünde hesap vereceklerdir. Ne yazık ki uluslararası toplumun uluslararası güçlerin sessiz kalması karşısında bütün yeryüzünün mazlumları Hükümetlerine rağmen, devletlerinin baskılarına rağmen, yeryüzünün bütün meydanlarını Filistin meydanına dönüştüren dünya halklarına buradan gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

"Gazze'deki baskının, zulmün, işgalin sona ermesi için yola çıktık"

Arslan, Filistin ve Gazze'deki katliamların durdurulması için tepki gösteren bütün insan hakları savunucularına, Filistinliler adına, teşekkür etiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Biz her şeyden önce insanlık vicdanına yeniden sahip çıkıp ayağa kaldırma mücadelesinde yol yürüyen bütün aktivistlere buradan teşekkür ediyoruz. Dünya da yeni bir mücadele alanını keşfettik. SUMUD misyonuyla yeni bir dünyayı inşa etme çalışmaları önemli şekilde hız kazanmıştır. Bugüne kadar Gazze ablukasının kaldırılması, insani yardımların Gazze'ye, Filistin'e doğrudan ulaştırılması, Filistin halkının temel hakkı olan özgür Filistin devletinin kurulması, başkenti Kudüs olarak bu devletin bütün dünya tarafından tanınması mücadelesinde 16 defa SUMUD ve benzeri filolar Akdeniz'den Gazze'ye yürümüştür. SUMUD yani kararlılık direniş demek olan SUMUD'un ikinci misyonu geçtiğimiz günlerde Özellikle İspanya'dan başlayarak, İtalya'dan, Yunanistan'dan, Türkiye, Marmaris'ten yola çıktılar. Yaklaşık 54 gemi, 475 tane aktivist, Gazze'deki kardeşlerimizle buluşmak için insani yardımlar yüklü gemilerimizden yola çıktık. Bu gemilerimizde insani yardımların dışında silah sayılabilecek çakı bıçağı bile yoktu. Elimizde sopa bile yoktu. Sadece Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımları ulaştırmak, Gazze'deki ablukayı yıkmak, Gazze'deki kardeşlerimizle kucaklaşmak ve hukuksuz olarak Gazze'deki baskının, zulmün, işgalin sona ermesi için yola çıktık."

"Gemilerdeki aktivistler herhangi silah taşımadıkları halde gemilerimize çıkıp hepimizi alıkoydular"

SUMUD Filosunda bir aktivist olarak yer aldığını hatırlatan Arslan, SUMUD Filosundaki gemilerin henüz Filistin karasularına ulaşmadan İsrail tarafından müdahale edildiğini belirterek, "Gemilerdeki aktivistlerimiz herhangi bir şekilde ellerinde askerliği andıracak herhangi bir malzeme, silah benzeri olmadığı halde maalesef gemilerimize çıkıp hepimizi alıkoydular. Uluslararası sularda bir haydutluk örneğiydi İsrail Devleti'nin yaptığı. Bu haydutlar bütün aktivistlerimizi askeri gemilere bindirerek olmadık işkencelerle, hakaretlerle, küfürlerle, insan onuruna yakışmayan uygulamalarla, şiddet uygulayarak, hatta cinsel saldırılarda bulunarak insanlığın gözü önünde kahpece, ahlaksızca bir tutum sergilediler" diye konuştu.

"Gazzeli Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Gazze'deki insanlar için yeni 'SUMUD'lar yola çıkmaya hazırlandığını dile getiren Arslan, "Hükümetlerin, devletlerin, uluslararası kuruluşların, uluslararası hukuku yok sayan yaklaşımlarına rağmen yeryüzünün bütün mazlum milletleri ve onun ferdi vatandaşlarının SUMUD'a gösterdikleri ilgi, Filistin'e gösterdikleri destek bizim gelecekte umutlarımızı daha da güçlendirmekte, bize moral vermektedir. Asla ve asla buradan Gazze'deki kardeşlerimize, Filistin'deki kardeşlerimize sesleniyorum. Asla mahzun olmayın. 80 yıldır direndiniz, direnmeye devam edin. Arkanızda bütün insanlık vicdanına sahip milyarlarca insan var. Biz gücümüzle imkanlarımızla sonuna kadar Gazzeli Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Buradan bütün dünyanın meydanlarına sesleniyoruz. Hükümetlerinize rağmen devletinizin baskılarına rağmen siyonist katillerin tehditine rağmen ABD'deki haydut Trump'un baskısına rağmen direnerek Filistin'le beraber olduğunuz için Gazze'nin yanında olduğunuz için size bir kez daha bu meydandan teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Gelecek yılda daha güçlü bir şekilde insan onurunu, daha yükseklere taşımak için mücadelemizi devam edeceğiz"

Arslan, sadece Filistin için değil bölgede akan kanın durması için olarak mücadele edeceklerinin altını çizerek, "Sudan'daki işgalin sona ermesi için, Abu Dhabi'nin baskılarının son bulması için, Sudanlı kardeşlerimizle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Lübnan'a katil devletin saldırılarıyla, yaklaşık 4 binden fazla sivil halkın katledildiği Lübnanlı kardeşlerimizle dayanışmamızı sürdüreceğiz. İran'a saldıran Amerika Birleşik Devletleri'nin başındaki Haydut ve onun yanlısı Siyonist Devleti'nin başındaki Netenyahu'nun katilliklerini, zulümlerini bütün dünyaya karşı haykırmaya Gazzeli, Filistinli, Sudanlı, Lübnanlı, İranlı kardeşlerimizle dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah gelecek yılda daha güçlü, daha etkili bir şekilde yeryüzündeki katillerin yeryüzünde hukuk tanımayan zalimlere karşı hak adaleti, insan onurunu, insanlık vicdanını daha yükseklere taşımak için mücadelemizi yükselterek devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı