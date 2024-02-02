Hafize Gaye Erkan'ın istifasına Bakan Şimşek'ten ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifa kararı sonrası bir açıklama yayınladı. Bakan Şimşek, yayınladığı açıklamasında " Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "görevinden affını istediğini" açıkladı. Gaye Erkan'ın kararı sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama geldi.

"HAFİZE GAYE ERKAN'IN ALDIĞI KARAR TAMAMEN ŞAHSİDİR VE KENDİ TAKDİRİDİR"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Bakan Şimşek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.