"Habermetre 24 - 30 Ekim 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Habermetre'nin iş ortaklarına günlük olarak servis ettiği "Şirketler Gündemi" bülteninden derlediğimiz haftalık haber turumuzda bu hafta "Togg Teknoloji Kampüsü açılışı ile C-SUV'un banttan inmesi" damga vururken, markaların "Yeni Yatırımlar ve İş birlikleri" ile ilgili iletişim çalışmaları ön plana çıktı.

Togg Teknoloji Kampüsü 29 Ekim'de törenle açıldı, C SUV seri üretim bandından indi

"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde inşaatına başlanan Togg Teknoloji Kampüsü'nü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açtı. Açılışta, ayrıca Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'un seri üretim bandından inişi de kutlandı. 2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını pazara sunmaya hazırlanan Togg, açılışta satış stratejisini ve kullanıcıyla temas kanallarını da açıkladı. Togg, kullanıcıya yakın olmak için dijital ve fizikseli hibrit bir yapıda birleştirerek doğrudan satış yapacak.

Mercedes-Benz Türk 100 bininci otobüsünü banttan indirdi

Türkiye'de 1967 yılından bu yana ağır ticari araç endüstrisinin temel taşlarından biri olan Mercedes-Benz Türk, 100 bininci otobüsünü bantlardan indirerek tarihi bir başarıya imza attı. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Bugün 100 bininci otobüsümüzü banttan indirmenin gururunu yaşıyoruz. 2008 yılında şirketimizin kuruluşundan tam 41 yıl sonra 50 bininci otobüsümüzü banttan indirmiştik. İkinci 50.000 otobüsümüzü 14 yılda ürettik. Türkiye'de üretilen her 2 otobüsten 1'ini üretiyor, ürettiğimiz her 10 otobüsten 8'ini ihraç ediyoruz. Tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla markamızın öncü konumunu otobüs alanındaki bayrak taşıyıcı misyonumuzla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Eczacıbaşı'nın yurt dışı yatırımları Afrika kıtasına uzandı

Kuruluşunun 80. yılında hem yurt içinde hem yurt dışında büyüme adımlarına hız veren Eczacıbaşı Topluluğu'nun yatırım zincirinin yeni halkası Fas oldu. Topluluk kuruluşlarından Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, 25 milyon Avro'luk yatırımla kurduğu fabrika ile temizlik kağıtları alanında Fas'ta hem üretim hem de satış ve pazarlama yapan tek uluslararası şirket unvanını elde etti.

Borusan'dan Cumhuriyet'in 99. Yıldönümünde Sürdürülebilir Fayda Programı

Borusan, sosyal etki ve sürdürülebilirlik öncelikleri ile paralel, toplumsal meselelerde hedef grupları harekete geçirme potansiyeli yüksek projeleri destekleyeceği Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nı Cumhuriyet'in 99. yıldönümünde hayata geçiriyor. Dünyada 5 kıtada 60'ın üzerinde ülkeye yayılan küresel bir sosyal girişimcilik platformunun İstanbul ayağı olan Impact Hub İstanbul iş birliği ile gerçekleştirilen Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, Türkiye sosyal girişimcilik ekosisteminde yaygın olarak uygulanan girişimci destek programlarından farklı bir yaklaşım izliyor. Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Borusan'ın Kurucusu ve Onursal Başkanı merhum Asım Kocabıyık'ın topluma fayda sağlama misyonunu devam ettirdiklerini ifade ediyor.

OYAK'tan yenilenebilir enerji atılımı

OYAK, grup şirketlerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla lisanssız yenilenebilir enerji santralleri kuracak. OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.'ye ait tesis, arazi üzerine kurulu Türkiye'nin en büyük lisanssız güneş enerjisi santrallerinden (GES) biri olacak. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, enerji gündeminin küresel ekonomiye yön verdiği bir dönemde yenilenebilir kaynaklara yatırımın önemine dikkat çekti.

Aksa Enerji, Gana Cumhuriyeti elektrik kurumu ile sözleşme imzaladı

Aksa Enerji, Gana'nın elektrik şirketi Electricity Company of Ghana (ECG) ile dolar bazında 15 yıl süreli yeni bir elektrik satış sözleşmesi imzaladı. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, santralin doğal gaz dönüşüm sürecini başlattıklarını ve santralde halihazırda çift yakıt teknolojisinin kullanıldığını ifade etti.

Türk Telekom'dan yeni nesil mobil şebeke teknolojileri konusunda önemli iş birliği

Türk Telekom, açık kaynak kodlu yeni nesil teknolojiler konusundaki öncü rolünü daha ileriye taşıyor. Global ölçekli iş birliklerini sürdüren Türk Telekom, Parallel Wireless ve ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ile 5G teknolojilerine dair ekosistemin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan Open RAN denemeleri konusunda anlaştı. Anlaşma ile Juniper Networks'ün, Türk Telekom'un ABD'deki iştiraki Netsia ortaklığıyla ürünleştirdiği mobil ağlara verimlilik ve esneklik sağlayan patentli RIC teknolojisi de test şebekesine entegre edilecek.

Trendyol ve Fawaz Alhokair Group işbirliği anlaşması imzaladı

Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ile Suudi Arabistan'ın lider perakende şirketi Fawaz Alhokair Group arasında işbirliği anlaşması yapıldı. İşbirliğinde imzalar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin liderlik ettiği ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun da aralarında bulduğu Türkiye delegasyonu ile Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed bin Abdullah al-Jadaan ve Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid al-Falih'ın katıldığı resmi törende atıldı. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili e-ticaret hacmini artırmada stratejik öneme sahip bir ortaklığın ilk adımını atıyoruz" dedi.