H2DER Başkanı Yusuf Günay, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olayların ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Günay, ?AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" özel kategorisinde, Emin Sansar'ın Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden sonra, başkent Şam'da bulunan Emevi Camisi'nin duvarında yer alan Hafız Esed'in adının halk tarafından söküldüğü "İsmi Silinirken" başlıklı fotoğrafı seçen Günay, "Söz konusu dönemin yok olduğunun en belirgin işareti olarak görüyorum ve bunu seçiyorum." ifadelerini kullandı.

Günay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası" başlıklı haberini oylayarak, "Bu görüntünün sebebi bizleriz. Küresel ısınmanın dünyayı getirdiği nokta bu. Aşırı yağış, yangın, kuraklık dünyayı çok ciddi bir tehdit altına almış durumda. Bu fotoğraf, bunu çok güzel ifade etmiş. İnsanın çaresizliği çok güzel anlatılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah tarafından çekilen "Geriye kalan" başlıklı fotoğrafı oylayan Günay, fotoğrafın geçen yılın en önemli olayı olan Gazze Şeridi'ne yapılan saldırıları derin bir şekilde anlattığını, fotoğrafta vahşetin ve insanların düştüğü çaresizliğin etkileyici bir şekilde yansıtıldığını ifade etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" başlıklı fotoğrafını oylayan Günay, insanlığın gelişiminde sanayi devriminin fosil yakıtların keşfi ve günlük hayata damga vurması ile başladığını dile getirdi.

Günay, günümüzde elektrik çağının yaşandığını belirterek, "Fosil yakıtların kullanılmasıyla beraber yoğun bir iş gücü ile birlikte pek çok sorun da insanın hayatına girdi. Bunların bir tanesi bu şekilde zor koşullarda, yer altında çalışılması. Bu fotoğrafta emekçi kardeşlerimizin maden ocaklarında bir ekmeği paylaşması benim için çok anlamlı. Bu fotoğraf aynı zamanda da bir dönemin sonunu işaret ediyor. Artık fosil yakıtlardan uzaklaşan yenilenebilir, sürdürülebilir yeşil enerjinin hakim olduğu bir çağa giriyoruz ki bunun adı elektrik çağı. Bu yüzden bir dönemin sonu olması temennisiyle ben bu fotoğrafı seçiyorum." diye konuştu.

"Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" başlıklı fotoğrafını oylayan Günay, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşmasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho aynı karede görüntülendiği fotoğrafın oldukça anlamlı olduğunu bildirdi.

Günay, Türkiye'ye, çok ender başarılara imza attıktan sonra gelen, uluslararası tanınırlığı çok yüksek bir futbol direktörü olan Mourinho karşısında, genç bir Türk antrenör olan Buruk'un üstün bir oyun sergilediği ve net bir skor yakalandığını aktardı.

Maçın sonunda Buruk'un bakışının oldukça anlamlı olduğunu ifade eden Günay, "Bu bakışı yakalayan arkadaşı kutluyorum, tarihe geçecek bir fotoğraf. Yani Galatasaraylı olmasaydım da bu fotoğrafı seçeceğimi düşünüyorum. Çünkü fotoğrafın anlattığı şey çok anlamlı. Çok değerli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.