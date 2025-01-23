Üye Girişi
Haberler
79 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili ihmaller zinciri

79 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili korkunç ihmal
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlayan Şevval Şahin'den acı haber

Babasıyla yaptığı konuşmayla Türkiye'yi ağlatan Şevval'den acı haber
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Hedef Bolu Belediyesi'ne suç atmaksa beni gözaltına alın'

Tanju Özcan'dan canlı yayında gündem olacak sözler!
Los Angeles'ta yeniden yangın çıktı! 30 binden fazla kişi için tahliye emri

ABD'de yeni felaket! 30 binden fazla kişi için tahliye emri

H2DER Başkanı Yusuf Günay, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

H2DER Başkanı Yusuf Günay, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Günay, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Günay, çevre, haber ve günlük yaşam temalarını içeren görsellerin önemine dikkat çekti.

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olayların ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Günay, ?AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" özel kategorisinde, Emin Sansar'ın Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden sonra, başkent Şam'da bulunan Emevi Camisi'nin duvarında yer alan Hafız Esed'in adının halk tarafından söküldüğü "İsmi Silinirken" başlıklı fotoğrafı seçen Günay, "Söz konusu dönemin yok olduğunun en belirgin işareti olarak görüyorum ve bunu seçiyorum." ifadelerini kullandı.

Günay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası" başlıklı haberini oylayarak, "Bu görüntünün sebebi bizleriz. Küresel ısınmanın dünyayı getirdiği nokta bu. Aşırı yağış, yangın, kuraklık dünyayı çok ciddi bir tehdit altına almış durumda. Bu fotoğraf, bunu çok güzel ifade etmiş. İnsanın çaresizliği çok güzel anlatılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah tarafından çekilen "Geriye kalan" başlıklı fotoğrafı oylayan Günay, fotoğrafın geçen yılın en önemli olayı olan Gazze Şeridi'ne yapılan saldırıları derin bir şekilde anlattığını, fotoğrafta vahşetin ve insanların düştüğü çaresizliğin etkileyici bir şekilde yansıtıldığını ifade etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" başlıklı fotoğrafını oylayan Günay, insanlığın gelişiminde sanayi devriminin fosil yakıtların keşfi ve günlük hayata damga vurması ile başladığını dile getirdi.

Günay, günümüzde elektrik çağının yaşandığını belirterek, "Fosil yakıtların kullanılmasıyla beraber yoğun bir iş gücü ile birlikte pek çok sorun da insanın hayatına girdi. Bunların bir tanesi bu şekilde zor koşullarda, yer altında çalışılması. Bu fotoğrafta emekçi kardeşlerimizin maden ocaklarında bir ekmeği paylaşması benim için çok anlamlı. Bu fotoğraf aynı zamanda da bir dönemin sonunu işaret ediyor. Artık fosil yakıtlardan uzaklaşan yenilenebilir, sürdürülebilir yeşil enerjinin hakim olduğu bir çağa giriyoruz ki bunun adı elektrik çağı. Bu yüzden bir dönemin sonu olması temennisiyle ben bu fotoğrafı seçiyorum." diye konuştu.

"Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" başlıklı fotoğrafını oylayan Günay, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşmasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho aynı karede görüntülendiği fotoğrafın oldukça anlamlı olduğunu bildirdi.

Günay, Türkiye'ye, çok ender başarılara imza attıktan sonra gelen, uluslararası tanınırlığı çok yüksek bir futbol direktörü olan Mourinho karşısında, genç bir Türk antrenör olan Buruk'un üstün bir oyun sergilediği ve net bir skor yakalandığını aktardı.

Maçın sonunda Buruk'un bakışının oldukça anlamlı olduğunu ifade eden Günay, "Bu bakışı yakalayan arkadaşı kutluyorum, tarihe geçecek bir fotoğraf. Yani Galatasaraylı olmasaydım da bu fotoğrafı seçeceğimi düşünüyorum. Çünkü fotoğrafın anlattığı şey çok anlamlı. Çok değerli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
img

İspanya Beşiktaş'ı konuşuyor
img

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
img

Tır üzerindeki reklamla tepki çeken şirket kendini böyle savundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geçmişte söyledikleri saf değiştiren Kürşad Zorlu'nun peşini bırakmıyor

AK Parti rozetini taktı ama geçmişte söyledikleri peşini bırakmıyor
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
79 kişinin ölümünde 1 milyon liralık ihmal!

Oda başına 6 bin lira harcamamışlar! Faciada utandıran maliyet
Yangın paylaşımını silen Giray Altınok, tepkiler nedeniyle hesabını kapattı

Tepkiler nedeniyle hesabını kapattı
79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler
Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da bir darbe daha

Terim'e Arabistan'da bir darbe daha

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.