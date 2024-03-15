GYODER Yeni Konut Modeli MIPIM'de ilgi gördü

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yeni konut Modeli, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM'de yabancı yatırımcıların ve derneklerin ilgisiyle karşılaştı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, GYODER'in standında yer alan ve Türkiye'de bulunan mimarlık, mühendislik ve proje yönetim konularında hizmet veren 200'den fazla şirketi temsil eden Design Hub Türkiye Platformu, dünya gayrimenkul sektörünün ilgisini çekmeyi başardı.

Bu şirketlerin yurt dışı projelere erişmeleri yolunda bir köprü vazifesi gören platform, Türk firmaları uluslararası arenada temsil ediyor.

Türkiye Tasarım Vakfı, İGA, Kuzu Group ve Servotel sponsorluğunda, GYODER üyelerinin ortak paylaşımlı bir şekilde tasarladığı GYODER standında, 23 ayrı üye firma ve 40'tan fazla kişi için ortak kullanımlı bir alan oluşturuldu.

"Türk şirketler uluslararası arenada boy gösterdi"

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, Türkiye gayrimenkul sektörünü temsil etmek ve elde ettikleri sinerjiyle uluslararası arenada boy göstermek amacıyla MIPIM'e katıldıklarını belirterek, "Üyelerimiz, tüm toplantılarını ve görüşmelerini GYODER standında gerçekleştirirken, hem kendi şirketlerini temsil ettiler hem de Türkiye'nin gayrimenkul imkanlarının tanıtımına katkıda bulundular." ifadelerini kullandı.

MIPIM'de gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahseden Çekici, fuarda düzenlenen "Housing Matters!" başlıklı konferansın dünya genelinde yaşanan barınma sorununa dikkati çektiğini aktardı.

Gelişmiş ülkelerde dahi satılık ya da kiralık konuta erişimde büyük sıkıntılar yaşandığını anlatan Çekici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konferansta örneklenen çözümler konut sorununa devletin el atmasının gerekliliğini göstermekte. Kamu-özel sektör işbirliğinin birçok örneği mevcut. Kentlerin ihtiyacına, nüfusuna ve dinamiklerine bağlı olarak özel çözümler üretilmeli. Bu anlamda evrensel adıyla 'Build to Rent' olan ve kiralık konut ihtiyacına yanıt veren modellerin özel bir örneği olarak GYODER Yeni Konut Modeli'nin ne kadar doğru bir çözüm önerisi sunduğunu bu uluslararası ortamda da test etmiş olduk. Aldığımız olumlu geri dönüşler, bizi bu alanda daha da motive ediyor ve daha fazla çalışmaya teşvik ediyor."

"Yılda 800-900 bin konuta ihtiyaç var"

Neşecan Çekici, Türkiye'nin yılda ortalama 800-900 bin konut üretimine ihtiyacının olduğunu ancak şu anda 500-600 bin civarında üretim yapıldığını belirterek, bu üretimin ihtiyacı karşılayamadığını bildirdi.

Çekici, "Ayrıca, deprem riski altındaki İstanbul'da, 5 yıl içinde dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut bulunmaktadır. Bunların 600 bini öncelikli durumdadır. Ciddi bir bütünleşik konut politikası, acil koduyla Türkiye'nin gündeminde üst sıralarda olmalıdır." ifadesini kullandı.

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