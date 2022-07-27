Gurbetçiler Sivas ve Kayseri'de esnafı sevindirdi

Yaz tatili için yurt dışından ve çeşitli şehirlerden Sivas ve Kayseri'ye gelen vatandaşlar, ekonomiyi canlandırdı, esnafı sevindirdi.

Sivas'ta gurbetçilerin gelmesiyle özellikle Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bulunduğu tarihi Cumhuriyet Meydanı ile Atatürk Caddesi, Buruciye ve Şifaiye medreselerinde yoğunluk yaşanıyor.

Gurbetçi vatandaşlar, yaptıkları alışverişlerle de esnafın işlerini artırdı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde sıkıntı çeken esnafın gurbetçilerin gelmesiyle büyük rahatlık yaşadığını söyledi.

Gurbetçilerin, işlerine olumlu anlamda çok etkisi olduğunu dile getiren Demirgil, "Esnaf ve sanatkarımız, gurbetçilerimizi memnun etmeli, onlar memnun olsunlar ki devamlı gelsinler. Sivas ekonomisi de canlansın ve rahatlasın. Gurbetçilerimizin 15 Ağustos'a kadar ilçelerde ve Sivas merkezde tatillerine devam edeceklerine inanıyorum. Bunun da Sivas ekonomisine çok büyük katkısı olacak. Bu nedenle gurbetçilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

"Gerçekten nefes almamızı sağladılar"

Demirgil, kente özelikle Hollanda, Fransa ve Almanya'dan gurbetçilerin geldiğini belirterek, "Eksiklerini burada gideriyorlar. Pandemi döneminde yıprandık ve hırpalandık. İşlerin gurbetçilerden dolayı artması esnaf ve sanatkarın yüzünü güldürdü. Gerçekten nefes almamızı sağladılar." diye konuştu.

Kent merkezinde kuyumculuk yapan Sıddık Karaoğlan da sadece kuyumcu sektöründe değil, bütün sektörlerde canlılık yaşandığını ve yüzlerinin güldüğünü ifade etti.

Şifaiye Medresesi'nde hediyelik eşya dükkanı işleten Zekeriya Kartal da gurbetçilerin gelmesinin piyasayı canlandırdığını ve işlerinin hareketlendiğini anlattı.

35 yıldır Hollanda'da yaşayan Murat Ateş de "Bir yıl orada çalışıp, paramızı burada harcamaya çalışıyoruz. Orada sadece gıdaya para harcıyoruz. 20 yıldır aynı esnaftan alışveriş yapıyorum. Her zaman bana yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

"Cennet Türkiye'mize hoş geldiniz"

Kayseri'de de gurbetçiler, alışveriş için uğradıkları tarihi Kapalı Çarşı ile Kazancılar Çarşısı'nda esnafın yüzünü güldürdü.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kovid-19 salgını başladığında gurbetçi gelişlerinde azalma olduğunu ancak geçen sene ve bu yıl yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bir gurbetçinin arabasının arkasına, "Orada yabancı, burada Almancı, biz nereliyiz?" yazdığını duyduktan sonra yetkililerden gerekli izinleri alarak her yıl gurbetçileri havalimanında, "Cennet Türkiye'mize hoş geldiniz." pankartıyla karşılamaya başladıklarını anlatan Alan, Kazancılar Çarşısı'nı gezdiğini, sarraf dükkanlarının müşteriyle dolu olduğunu kaydetti.

Esnaf ve sanatkarlardan gurbetçilere daha nazik davranmalarını isteyen Alan, şöyle devam etti:

"Pastırma, sucuk, mantı alıyorlar, götürüyorlar. Esnaf ve sanatkarın zor gününde ilaç oldular. Büyükşehir Belediyesi de yurt dışından gelen misafirlere çok güzel hizmet veriyor, turizm yerlerini gezdiriyor. Cumhuriyet Meydanı'nda müracaat yeri açtılar. Billboardlara 'Hoş geldiniz' yazdılar. Belediye bu işe çok sahip çıktı. Bununla da gurur duydum. Kayseri, İç Anadolu'nun İstanbul'u. Civar illerimizle Kayseri'mizi büyütüyoruz."

"Onlar geldi mi piyasada düğün oluyor"

Tarihi Kapalı Çarşı'da esnaflık yapan Abdullah Akçakoyunlu da durgun giden işlerinin yurt dışından gelenlerle hareketlendiğini ifade etti.

Onların katkısıyla belirli bir satış rakamına ulaştıklarını söyleyen Akçakoyunlu, "Geçen seneki satış rakamlarımıza ulaştık. Kayseri gurbetçi memleketidir. Nevşehir, Yozgat, Niğde'den de gelirler. Burada gurbetçiler oldukça fazladır ve bize çok büyük etkisi var." dedi.

Esnaf Mustafa Çiğdem de gurbetçiler sayesinde işlerin canlandığını belirterek, "Onlar geldi mi piyasada düğün oluyor. Yurt dışında çok pahalı ürünler var buradan alıp götürüyorlar." diye konuştu.

Belçika'dan gelen Ahmet Güneş, memleketine Kovid-19 nedeniyle 3 yıl sonra geldiğini, Kapalı Çarşı'dan Kayseri'ye özgü lezzetler satın alacağını ifade etti.

Danimarka'dan gelen İlhan Kekeç de yaz tatili için Türkiye'de bulunduğunu, alışveriş yaptığını, pastırma, sucuk aldığını söyledi.