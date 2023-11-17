Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ile Türkiye Arasında İş Diyaloğu Kurulması Projesi Aydın'da Buluştu

Aydın Ticaret Odası'nın yürütücüleri içerisinde bulunduğu 'Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile Türkiye Arasında İş Diyaloğu Kurulması' projesi çerçevesinde 10 farklı Asya ülkesinden temsilciler Aydın'a gelerek Aydın Ticaret Odası (AYTO) üyeleri ile buluştu.

Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland, Vietnam, Filipinler, Myanmar, Brunei, Kamboçya ve Laos ülkelerinin üye olduğu Merkezi Jakarta'da bulunan ve 1967 yılında kurulmuş olan Güneydoğu Asya Birliği Üye Ülkeleri Birliği ile Türkiye Arasında İş Diyaloğu Kurulması projesi çerçevesinde 10 farklı Asya ülkesinden temsilciler Aydın'a geldi. ASEAN üye ülkeleri ile proje illeri arasında karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatlarını teşvik etmeyi ve ekonomik, sosyal-kültürel diyalog ve entegrasyonu geliştirmek için sürdürülebilir yapı oluşturmayı amaçlayan proje çerçevesinde Aydın'a gelen yabancı iş insanları AYTO üyeleri ile görüşerek fikir alış-verişinde bulunup iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Aydın Ticaret Odası Meclis Başkanı Coşkun Cerit, "Aydın'ın en büyük meslek örgütü olan odamız, köklü geçmişiyle 119 yıldır Aydın'ın ticari, ekonomik ve sosyal hayatının nabzını tutmaktadır. Üye odaklı hizmet anlayışı ile bölge ekonomisinin güçlenmesine öncülük eden odamız, yürüttüğü çalışmalar ve projeler ile kente büyük kaynak oluşturmakta ve aynı zamanda kentin sosyo-kültürel yapısına da katkı sağlamaktadır. Odamız, üst kuruluşumuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin üyesi olduğu Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu'nca düzenlenen 9. Yerel Oda Ödülleri Yarışması'nda üyelerine yönelik çalışmaları ile en başarılı oda seçilmiştir. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu, dünya nüfusunun yüzde 40'ını ve dünya ekonomisinin yüzde 23'ünü kapsayan Asya-Pasifik Bölgesi'nin en büyük iş dünyası örgütü olup 28 ülkeden şirketleri temsil etmektedir. Bugün burada bir arada olmamızı sağlayan projemizin, hızla gelişen, ciddi fırsatlar sunan ve büyük bir pazar olan ASEAN ülkeleri ile şehrimiz arasında kültürel ve ticari yönden köprüler kurmamızı sağlayacak önemli bir araç olduğu düşüncesindeyim. Kentimiz tarım ürünleri başta olmak üzere, maden ürünleri ve tarım makine imalatı, yenilebilir enerji kaynakları ile dış ticarette önemli fırsatlar oluşturmaktadır. Gıda sektörü için AB tescilli olan incirimiz, zeytin ve zeytinyağımızın üretim ve ihracatı ile şehrimize ve ülkemize büyük katma değer sağlamaktayız. Aynı zamanda tarım makinalarımız, maden ürünlerimiz, otomotiv yedek parçaları imalatı, ilimizin ihracatında önemli yer tutmaktadır. Aydın aynı zamanda bir turizm merkezidir. Kentimiz 29 antik kente, Kuşadası ve Didim gibi eşsiz sahillere, hizmet kalitesiyle öne çıkan konaklama tesislerine sahiptir. Ülke turizminde en önemli 5 destinasyondan biridir. Toplantının sizlerle aramızda karşılıklı ticareti geliştirmenin yanı sıra kültürel bağlarımızı da güçlendireceğine inancım tamdır. Bu vesile ile projede emeği geçen üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, odalarımızın temsilcilerine ve ASEAN sekretaryasına teşekkür eder, saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Cerit'in konuşmasının arından Aydın Ticaret Odası personeli Belgin Kadıoğlu tarafından Aydın ekonomisi, Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Müdürlüğü Uluslararası Ticaret Uzmanı Christianto Tongg tarafından da ASEAN Bölgesi sunumu gerçekleştirildi.

Toplantının ikinci bölümünde de Güneydoğu Asya Birliği üye ülkelerinden gelen iş insanları ile AYTO üyeleri görüşerek fikir-alış verişinde bulunup iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Toplantıya, Aydın Ticaret Odası Meclis Başkanı Coşkun Cerit, AYTO Genel Sekreteri İlknur Kahraman, AYTO Meclis Üyesi Ümit Kundakçı, yabancı iş insanları katıldı. - AYDIN