Güneydoğu Anadolu İhracatçıları WorldFood İstanbul'a Katılacak

Güneydoğu Anadolu ihracatçıların WorldFood İstanbul'a katılacağını açıklayan Başkan Celal Kadooğlu, "6-9 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan WorldFood İstanbul fuarına bölgemizden 150 civarında firma, Gaziantep'ten ise 125 firma stant açarak katılacaktır" dedi.

Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan WorldFood İstanbul birçok yeni ürünü ve en son teknolojileri 6 - 9 Eylül 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gıda dünyasına tanıtmaya hazırlanılırken Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 150'nin üzerinde Gaziantep'ten ise 125 firmanın markalarını ve yenilikçi ürünlerini tanıtmak için katılacağını açıklayan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu fuarın başarılı geçeceğine inandıklarını sözlerine ekledi. Kadooğlu, "WorldFood İstanbul 2023 gıda fuarına bölgemizden ve Gaziantep'ten rekor bir firma sayısıyla katılım sağlıyoruz. Fuarla ilgili gerek firmalarımız gerekse birliğimiz gerekli hazırlıkları tamamladı. Fuar süresince bölgemizden fuara katılacak olan firmalarımıza hizmet vermek üzere bir standımızda yer alıyor. Bu standımızda birliğimiz üyesi firmaların her alandaki istek ve sorunlarının çözümüne yönelik gerekli destek ve yardım sağlanacaktır. Dünya'nın birçok ülkesinden yaklaşık bin 300 firmanın katılacağı fuarın başarılı geçmesini temenni ediyorum" dedi.

"Hububat Bakliyat sektöründe Türkiye'nin rekor ihracatı Güneydoğulu ihracatçıların"

GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu toplantısı bir değerlendirme yapan Başkan Celal Kadooğlu Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Ağustos 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine oranla %11,51'lik artışla toplam 361 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Kadooğlu, Ocak-Ağustos 2023 döneminde ise yine bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,11'lik artışla toplam 2 milyar 465 milyon dolarlık ihracata imza atılarak gerek bölgenin gerekse sektörel alanda diğer birlikler arasında Türkiye'nin en fazla hububat bakliyat ihracatı gerçekleştiren birliği olduklarını açıklayarak 2023 yılının son dört ayında ihracatlarındaki artışın yeni rekorlarla süreceğine inandıklarını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP