Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları İskandinav Ülkelerinde Pazar Araştırması Yaptı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları İskandinav Ülkelerinde Pazar Araştırması Yaptı
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Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığının Ur-Ge projesi kapsamında İskandinav ülkelerinde 12 firma ile pazar araştırmaları ve iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Başkan Kaplan, Türkiye'nin halı sektöründe uluslararası pazarlarda büyüme hedeflediklerini belirtti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) projesi kapsamında İskandinav ülkelerinde pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan öncülüğünde 12 firma temsilcisi, Finlandiya, İsveç ve Norveç'te ikili iş görüşmeleri ve pazar araştırmaları yaptı.

Kaplan, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen ziyaretleri değerlendirdi. Türk halı sektörünün dünyanın hemen her ülkesine az veya çok ihracat yaptığını anlatan Kaplan, bu yüzden sektörel ticaret heyetlerinin yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde düşük oranda ihracat yapılan ülkelerin tercih edildiğini belirtti.

İhracatı artırabilecekleri pazarlara gittiklerini ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Yönetim Kurulu olarak aldığımız prensip kararı gereğince ülke ihracatımızı artırabileceğimiz ülkelere özel önem gösteriyoruz. Bu ülkelerde rakip ülkelerden kapacağımız paylara göz dikmiş durumdayız. Zaten pek çok ülkenin en büyük tedarikçisi Türkiye. Bu ülkelerde yürütülecek faaliyetlerde firmalarımız ancak bir diğerinden pay kapmaya çalışacaktır. İskandinav ülkelerinin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında öncü role sahip olarak önemli hassasiyetleri var. Çevrenin korunması, sürdürülebilirlik ve kaynakların defalarca geri dönüştürülerek kullanılması konusunda öncü uygulamalar sergiliyorlar. Halıcılarımızın, bu gelişmeleri yerinde inceleme ve ithalatçıların farklı hassasiyetlerini yüz yüze görüşmelerde müzakere edebilmeleri adına bu heyet programını özellikle önemsiyoruz."

Kaplan, yerinde pazar araştırması sonrasında İsveç'in Stockholm kentinde ve son olarak da Norveç'in Oslo kentinde faaliyetleri tekrarlayarak yurda döneceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Ekonomi
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