Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kasım Ayı İhracat Rakamları Açıklandı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), bölgenin Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bölge ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 oranında artarak 1 Milyar 145 Milyon 339 Bin Dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep'in ihracatı ise Kasım ayında yüzde 3,2 artış ile 955 Milyon 722 Bin Dolar oldu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), bölgenin Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), bölgenin Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bölge ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 oranında artarak 1 Milyar 145 Milyon 339 Bin Dolar olarak gerçekleşti. Bölgenin ihracat üssü Gaziantep'in ihracatı ise Kasım ayında yüzde 3,2 artış ile 955 Milyon 722 Bin Dolar oldu. Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; "1,1 Milyar Dolarlık ihracat ihracatçılarımızın başarısıdır, Güneydoğunun başarısıdır. Bu rakamlar hem bölgemizin hem Gazi şehrimizin en yüksek Kasım ayı ihracat rakamlarına ulaştığımızı bizlere söylüyor. Bölgedeki büyük yıkım ve küresel piyasalardaki daralmaya rağmen ihracatımızın toparlanabilmiş olması bugün yüzümüzü güldürüyor" dedi.

Kileci açıklamasında, "İhracat ailemize her ay yeni firmaların katıldığını görmek bizleri sevindiriyor. Dünyanın her bir köşesine ihracat yapan üyelerimizin ihracatındaki en büyük pay yüzde 41,8'lik pay ile Ortadoğu ülkelerine ait. Onu sırasıyla yüzde 15,9'luk payla AB Ülkeleri ve yüzde 13,9'luk payla Afrika ülkeleri takip ediyor. 11 ayda 198 ülkeye ihracat yapan üyelerimizin en fazla ihracat yaptığı ülkeler Irak, ABD, Suriye, İtalya, İngiltere, Almanya, İran, Suudi Arabistan, Libya ve İsrail oldu. Ürünlere göre Ocak-Kasım ayı ihracat tablomuzu incelediğimizde ise makine halısı, pastacılık ürünleri, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, hububat, ağaç ve orman ürünleri ile demir çelik mamullleri bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alıyor. Kasım ayında bölgemizdeki diğer illerden Mardin'den 108 Milyon Dolar, Kahramanmaraş'tan 94 Milyon Dolar, Malatya'dan ve Şanlıurfa'dan 38 Milyon Dolar, Diyarbakır'dan 19 Milyon Dolar, Adıyaman'dan 9 Milyon Dolar ve Kilis'ten 7 Milyon Dolar ihracat gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

"Her koşulda üretime, ihracata devam edeceğiz"

Açıklamasında, ihracattaki gelişmelerle birlikte GAİB'in güncel faaliyetlerine de değinen Kileci, "Kasım ayı ihracatımız ve birlik faaliyetlerimiz noktasında oldukça hareketli ve güzel geçti. Hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerimize ve ihracatçılarımıza yönelik olarak Metamorphosis Projesi kapsamında dijitalleşme odaklı bilgilendirme toplantısını birlik hizmet binamızda gerçekleştirdik. Birliğimize bağlı üyelerimizden 2022 yılında en fazla ihracat yapan firmaları İhracatın Yıldızları Ödül Törenimiz ile ödüllendirdik. Hububat Birliğimizin Güney Kore'ye yapacağı heyetimizi daha verimli hale getirmek için bir ön heyet gerçekleştirdik. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Birliğimiz, Halı İhracatçıları Birliğimiz ve Kuru Meyve ve Mamulleri Birliğimizin üyeleriyle Türkiye'nin en büyük inovasyon etkinliği olan Türkiye Innovation Week 2023'e katıldık. Halı Birliğimiz tarafından büyük bir emek ve özveriyle hazırlıkları gerçekleştirilen uluslararası nitelikteki CFE Fuarı da 5-8 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yine aralık ayında üyelerimize yönelik GAİB Binamızda eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz de olacak. Biz tüm bu faaliyetlerimize her gün yenisini ekleyerek her koşulda üretime, ihracata, devam edeceğiz. Tüm zorluklara rağmen mücadele veren bugün bu rakamlara ulaşmamızı sağlayan ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP