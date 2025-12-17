Geçen yıl devreye alınan güneş enerjisi kapasitesi 200 nükleer santralin gücünü aştı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, dünyada geçen yıl 451 gigavat güneş enerjisi kapasitesinin devreye alındığını belirterek, "Bu kapasite, dünyanın en büyük 200 nükleer santralinin toplam gücünü dahi aşacak ölçekte." dedi.

Ardıç, SolarVizyon 2025 - 8. Enerji Dönüşümü Zirvesi ve Fuarı'nın açılış konuşmasında, güneş enerjisinin Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülke tarafından yeşil enerji kapsamında değerlendirildiğini ve karbonsuz bir geleceğe geçişte büyük rol oynadığını söyledi.

Güneş enerjisinin, temiz ve sürdürülebilir yapısıyla iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasında stratejik unsur olduğunu ifade eden Ardıç, "Sadece 2024'te 451 gigavat yeni güneş enerjisi kapasitesi devreye alındı. Son bir yılda eklenen bu kapasite, dünyanın en büyük 200 nükleer santralinin toplam gücünü dahi aşacak ölçekte. Daha önce benzeri görülmemiş bu hız, enerji sektöründe 'kademeli bir dönüşümden' öte, devrim niteliğinde bir kırılmayı işaret ediyor." diye konuştu.

Ardıç, güneş enerjisinde Türkiye'de de benzer hızın yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ekim itibarıyla kurulu güç dağılımında güneş enerjisinin payı 24,5 gigavat ile yüzde 20 seviyesini aştı. 2024'te elektrik üretimimizin yüzde 8,7'si güneşten, yüzde 10,4'ü rüzgardan sağlandı. Bu artış yalnızca enerji başlığı değildir, aynı zamanda sanayide maliyetin düşmesi, dışa bağımlılığımızın azalması, arz güvenliğimizin sağlanması ve rekabet gücümüzün de artması demektir. Ülkemiz genelinde kurulu güç ve yerli üretimde yaşanan ivme, güneş enerjisi sektörüne duyulan güvenin somut göstergesidir."

Güneş enerjisinde başarının sadece panel kurmakla ölçülmediğine işaret eden Ardıç, şebeke kapasitesi, bağlantı süreçleri, depolama, esneklik, yerli tedarik zinciri ve finansmana erişimin de aynı denklemde çözülmek zorunda olduğunu dile getirdi.

"Türkiye 100 gigavatı hedeflemeli"

Solarbaba Kurucusu Ateş Uğurel de SolarVizyon etkinliklerinin daha önce güneş enerjisini odağına aldığını, bundan sonra enerji depolama ve elektrikli ulaşım konularının da etkinlikte yer alacağını söyledi.

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün hibrit santraller de dahil olmak üzere yaklaşık 26,5 gigavat seviyesine yükseldiğine dikkati çeken Uğurel, "26,5 gigavatlık kurulu güce ulaşmak Türkiye için çok büyük bir başarıdır. Emeği geçen herkesi kutlamak lazım. Bu çok büyük bir yarışın ilk 5'inci dakikası, Türkiye'nin bir sonraki hedefi 100 gigavata ulaşmak olmalı." diye konuştu.

Uğurel, öz tüketim amaçlı güneş enerjisi projelerinde kapasite kısıtı bulunduğunu, bunun da sektörü olumsuz etkilediğini anlattı.

Türkiye'nin makro ekonomik şartlarının iyileşmesiyle sektörün daha da gelişeceğini aktaran Uğurel, "Kapasite büyük '5.1.h' projelerine verildi. Öz tüketim projeleri azaldı. Bunlar azaldıkça fuarlar azaldı, bu işlerde çalışan kişi sayısında azalma oldu. Yatırımcıların bir kısmı sektörden çıktı, bir kısmı ise yurt dışı yatırımlarına yöneldi. Küresel güç olmamız bu sektörde çok önemli. Türkiye'de çok iyi iş yapalım, bu bize yetmesin yurt dışında da iş yapalım." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte çeşitli konuların ele alınacağını belirten Uğurel, şöyle devam etti:

"Yüzer GES konusu ele alınacak. İlk YEKA yüzer GES yarışması yapıldı. Yüzer GES'lerin gideceği nokta barajlardan sonra deniz olacaktır. Deniz üstünde yüzer GES santrallerinin ne kadar büyük bir pazar oluşturacağını önümüzdeki 5 yıl içinde göreceğiz. Yine tarım GES konusu konuşulacak. Türkiye bir tarım ve güneş ülkesi. İkisi beraber güzelce yapılabiliyor. Hem çiftçi hem de güneş enerjisi yatırımcısı bundan faydalanabilecek. En büyük beklentim 2026'da tarım GES mevzuatının Türkiye'de de çıkarılması. YEKA yarışmalarını, lisanssız yatırımları konuşacağız."

Doğru işbirlikleri enerji dönüşümünü destekliyor

TG EXPO Uluslarası Fuarcılık AŞ Proje Direktörü Hamit Özaras da ekip olarak, 5 kıtada, 30'dan fazla ülkede Türk firmalarının uluslararası pazarlarda daha güçlü yer alması için çalıştıklarını belirterek, küresel tecrübelerinin, SolarVizyon 2025'in de temel yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

SolarVizyon'un daha önce yedi kez başarıyla düzenlendiğine işaret eden Özaras, şunları kaydetti:

"SolarVizyon bu yıl ilk kez fuar organizasyonu ile birleşerek çok daha güçlü ve kapsayıcı bir yapıya kavuştu. Bu kapsamda etkinlik, güneş enerjisi ve fotovoltaik sistemlerinden, inverter ve enerji depolama çözümlerine, elektrikli araç şarj altyapılarından ısı pompalarına kadar sektörün tüm kritik bileşenlerini bir araya getiren bütüncül bir yapı sunuyor. Türkiye'nin güneş enerjisinde güçlü potansiyelinin doğru işbirlikleri ve doğru platformlarla değerlendirilmesi, ülkemizi enerji dönüşümünde daha ileri bir konuma taşıyacaktır. SolarVizyon 2025'in bu sürece somut katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz."