Güneş Enerji Santrali Yarışmasında Son 10 Takım Derece İçin Yarışıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından organize edilen ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nin mentörlüğünde ilk kez düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması'ndaki Güneş Enerji Santrali (GES) kategorisinde Türkiye'nin farklı illerinden elemeleri geçen son 10 takım dereceye girmek için yarıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Adem Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada yarışmanın hazırlıklarına ocak ayında başlandığını belirterek, şartnameleri, yarışma kuralları, buradaki yarışma şartlarının nasıl olacağını belirlediklerini ve ardından ilana çıkarak, süreci yönettiklerini söyledi.

Arıcı, şöyle devam etti:

"Yarışma ilanımıza 140 takım müracaat etti. Onları çeşitli kategorilerde elemelere tabi tuttuk. Nihai hedefe 10 takım kaldı farklı illerden. 10 takım ile birlikte 35 öğrencimiz, 10 uzman hocamız, öğretmenlerimiz ve jürilerimizle birlikte buraya geldik. Bu yarışma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın önderliğinde ilk kez düzenleniyor. Çocuklarımızla burada büyük bir heyecan yaşadık. İki gün boyunca çocuklar aslında çok güzel işler çıkardı. Bugün değerlendirmelerimizi yapıyoruz."

"Öğrencilerimizin hepsi birbirinden değerli ve heyecanlı."

Yarışmacılara güneş enerjisi panelini belli sürede üretmeleri için hücreler verdiklerini belirten Arıcı, "Çocuklarımız bir güneş enerjisi panelinin hücreden panele dönüştürünceye kadar panel aşamasında elektrik üretir hale getirinceye kadar sistem kurulumlarını yaptılar. Bunların tamamı yerli imkanlarla yapıldı. Bunların tüm tedarikini, tüm ekipmanlarını, bağlantı elemanlarını Organize Sanayi Bölgesi olarak biz organize ettik. Ankara'daki 2 liseden toplam 4 takımımız var. Bunlardan bir tanesi Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diğeri Ostim OSB Teknolojik Koleji. Bir takımımız Şanlıurfa'dan katıldı. Denizli'den 2 tane takımımız katıldı. Burdur'dan 1 takımımız var. Bunlar son 10 takım içerisinde olanlar. Öğrencilerimizin hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden heyecanlı." diye konuştu.

Arıcı, yarışmanın tatlı bir rekabet içerisinde tamamlandığını ifade ederek bugün bütün grupların ürünlerinin kontrolünü jüri ile yaptıklarını ve sonuçları da TEKNOFEST'in sistemine yüklediklerini ifade etti.

Bugün veya yarın dereceye giren hem okulların hem öğrencilerin belli olacağını bildiren Arıcı, "Öğrencilerimiz TEKNOFEST'e katılmaktan inanılmaz mutlular. Ufuklarının muhteşem derecede açıldığını, gelecekle ilgili çok farklı bir düşünceye sahip olduklarını ve bundan sonra yarışmalara daha fazla hazırlanacaklarını ifade ettiler. Çocukların o heyecanını görmek gerçekten bizleri de heyecanlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de yenilenebilir enerji eğitimini elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz"

Yarışmada Şanlıurfa'dan gelen takımda öğrenci olarak yer alan 10'uncu sınıf öğrencisi Muhammed Emin Kocaman, güneş paneli tasarladıklarını anlatarak, "Kullandığımız hücrelerimiz çok kırılgan, ince ve hassas bir madde. Güneş panellerimiz 16 volt gibi bir elektrik üretebiliyor. Bizim yaptığımız güneş paneli ise 10 hücreli oldu. Bu yarışma bu yıl ilk defa düzenlendi. Ondan dolayı burada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Ankara Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yenilenebilir enerji öğretmeni Ercan Koca ise bu kategorinin TEKNOFEST'te ilk defa yapıldığını anlatarak, "Bu çok önemli, neden önemli, biz Türkiye'de yenilenebilir enerji eğitimini elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz. Bu yarışmanın da TEKNOFEST'te düzenleniyor olması gerçekten çok değerli. Okul olarak 2 takımla başvurmuştuk. Çok şükür 2 takımımız da finale kaldı ve son 10 takım içerisinde yer alıyoruz. Artık sonuçları bekliyoruz." şeklinde konuştu.