GTB, Tarım ve Gıda Sanayine Nitelikli İş Gücü Kazandırmak İçin Mesleki Eğitim Seferberliği Başlattı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, tarım ve gıda sanayine nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla başlattıkları mesleki eğitim seferberliğinin ilk meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Akıncı; E-Ticaret, Dış Ticaret ve Paketleme Operatörü meslek gruplarına yönelik gerçekleştirilen eğitim programlarını başarıyla tamamlayan 44 kursiyere sertifikalarının verildiğini bildirdi. GTB ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) iş birliğinde yürütülen, 'Mesleki Eğitimler ve Tarımsal Gıda Sanayinin Yeşil Dönüşümü ile İstihdamın Desteklenmesi' projesi çerçevesinde, eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verilmeye başlandı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, tarım ve gıda sanayine nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla başlattıkları mesleki eğitim seferberliğinin ilk meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Akıncı; E-Ticaret, Dış Ticaret ve Paketleme Operatörü meslek gruplarına yönelik gerçekleştirilen eğitim programlarını başarıyla tamamlayan 44 kursiyere sertifikalarının verildiğini bildirdi.

4 farklı meslek grubunda ise teorik ve uygulamalı eğitimlerin halen devam ettiğine vurgu yapan Akıncı, toplam 106 kursiyerin yararlandığı eğitim programını ağustos ayı sonuna doğru tamamlamayı planladıklarını açıkladı.

GTB ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) iş birliğinde yürütülen, "Mesleki Eğitimler ve Tarımsal Gıda Sanayinin Yeşil Dönüşümü ile İstihdamın Desteklenmesi" projesi çerçevesinde, eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verilmeye başlandı.

Dış Ticaret ve Paketleme eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin ardından son olarak E-Ticaret meslek grubunda yer alan kursiyerlere de sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

GTB hizmet binasında gerçekleştirilen törende, 15 kursiyere sertifikaları GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ve Eğitmen Ersan Ertürk tarafından verildi.

Akıncı eğitimlerle ilgili bilgi verdi

GTB'nin GİZ iş birliğiyle yürüttüğü, Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen, PEP- Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı çerçevesinde gerçekleştirilen, 'Mesleki Eğitimler ve Tarımsal Gıda Sanayinin Yeşil Dönüşümü ile İstihdamın Desteklenmesi" projesinde yer alan eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, başlattıkları eğitim seferberliğinin artık meyvelerini vermeye başladığını dile getirdi.

7 farklı meslek grubunda startı verilen eğitimlerde artık sona doğru gelindiğini kaydeden Akıncı, "Şu ana kadar E-Ticaret, Dış Ticaret ve Paketleme elemanı yetiştirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz meslek eğitimlerimizi tamamladık. Her biri 42 saat ile 88 saat arasında süren bu eğitimlerimize, toplam 44 kursiyerimiz katılım sağladı. Teorik ve uygulamalı eğitimlerimiz hizmet binamız ve GSO MEM'de alanında uzman eğitmenler tarafından verildi. Kursiyerlerimize iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları mesleki eğitimlerinin yanı sıra Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde de kariyer gelişimlerine katkı sunacak 'Kurumsal İletişim, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Microsoft Office Programları' gibi eğitimler verildi" dedi.

4 meslek grubunda eğitimler devam ediyor

Mesleki eğitimlerin Yeşil Dönüşüm, Makine Bakımcısı ve Pazarlama bölümlerinde ise halen devam ettiğini kaydeden Akıncı," Bu eğitimlerimizin süresi ise grubuna göre 42 ile 360 saat arasında değişmekte. 51 kursiyerin katılımı ile devam eden eğitimler GSO MEM ve borsamız eğitim salonlarında gerçekleştirilmekte. Antep fıstığı kavurma elemanı yetiştirmeye yönelik son eğitimimize ise ağustos ayı başında başlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kursiyerleri istihdam eden işletmelere yüzde 50 maaş desteği

GTB tarafından üye firmaların ihtiyaç duydukları donanımlı personel talebini karşılamak amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerin işletmelere istihdam desteği sağladığını da belirten Akıncı, "Kursiyerlerimiz önemli bir eğitim takvimini, alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde tamamladı. Aldıkları bilgilerle şu an ara değil, tam aranan eleman konumundalar. Mesleki bilgi ve tecrübeleri istenilen seviyeye gelen bu kursiyerlerimize şimdi istihdam alanları oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle, kursiyerlerimizi istihdam etmek isteyen üye işletmelerimize maksimum 6 ay boyunca asgari ücretin işveren maliyetinin %50'si oranında maaş desteği sağlayacağız. Bu konuda ön başvuruları gtb.org.tr/gizpep adresi üzerinden ve GTB Hizmet Binasından almaya başladık" diye konuştu. - GAZİANTEP