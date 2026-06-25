GTB Meclis Toplantısı'nda Hasat Sezonu ve Ekonomik Gelişmeler Değerlendirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile meclis ve disiplin kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, küresel ve bölgesel ekonomik gelişmeler, hasat sezonuna ilişkin değerlendirmeler, enerji ve lojistik piyasalarındaki son durum, hububat ve pamuk üretimine yönelik güncel veriler ile Gaziantep ekonomisindeki gelişmeler ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, hububat hasadının başladığı bu günlerde üreticilere bereketli, bol kazançlı ve kazasız belasız bir sezon temennisinde bulundu. Hasat döneminin yalnızca tarımsal üretim açısından değil, gıda arz güvenliği ve ülke ekonomisi bakımından da büyük önem taşıdığını belirten Tiryakioğlu, üreticilerin emeğinin karşılığını aldığı bereketli ve verimli bir sezon geçirilmesini diledi.

Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Tiryakioğlu, bölgede sağlanan ateşkes ortamının korunması ve diplomatik temasların sürmesinin enerji fiyatları, lojistik maliyetleri ve bölgesel ticaret açısından olumlu beklentiler oluşturduğunu söyledi. Buna rağmen sürecin halen kırılgan bir yapıda ilerlediğini belirten Tiryakioğlu, belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmadığını ve kalıcı istikrarın bölgesel ticaret ile ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin yeniden artmasının küresel piyasalarda olumlu karşılandığını dile getiren Tiryakioğlu, petrol fiyatlarında gözlenen gerilemenin enerji ve lojistik maliyetleri üzerinde rahatlatıcı bir etki oluşturduğunu söyledi. Üretimden ihracata kadar tüm ekonomik faaliyetlerin enerji güvenliği ve uluslararası ticaret koridorlarıyla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çeken Tiryakioğlu, küresel gelişmelerin tarım ve ticaret üzerindeki etkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Tarım sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tiryakioğlu, Ulusal Hububat Konseyi'nin 2025-2026 sezonu tahminlerine göre bu yıl yaklaşık 23 milyon ton buğday ve 8,7 milyon ton arpa rekoltesi beklendiğini belirtti. Son dönemde etkili olan yağışların üretime olumlu yansımasının gıda arz güvenliği ve tarıma dayalı sanayi açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, yüksek rekolte beklentisinin üretim zincirinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir avantaj sağlayacağını söyledi.

Pamuk üretiminde yaşanan daralmaya da dikkat çeken Tiryakioğlu, tekstil sanayisinin yıllık yaklaşık 1,5 milyon tonluk hammadde ihtiyacı dikkate alındığında, yerli üretimin korunmasının hem sanayinin rekabet gücü hem de dış ticaret dengesi açısından stratejik önem taşıdığına işaret etti.

Gaziantep'in ihracat performansına ilişkin verileri de paylaşan Tiryakioğlu, şehrin yılın ilk beş ayında 4 milyar 125 milyon dolarlık ihracata ulaştığını, ihracatta yüzde 35,5 pay ile tarımsal sanayi ve hububat ürünlerinin ilk sırada yer aldığını belirtti. Bu tablonun tarım ile sanayinin birbirini tamamlayan iki stratejik güç olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Tiryakioğlu, sürdürülebilir üretim ve ihracat hedeflerine ulaşılabilmesi için tarım-sanayi entegrasyonunun daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise borsa tarafından yürütülen çalışmalar ve yeni dönem faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Tarımsal ticaret altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü aktaran Akıncı, üretici, tüccar ve sanayiciyi ortak paydada buluşturan çalışmaların sektörün gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

GTB'nin kurucu ortakları arasında yer aldığı Akdeniz Ürün Piyasası Aracı Kurumu (Akdeniz ÜPAK) bünyesinde yürütülen çalışmalara da değinen Akıncı, yeni hasat sezonu öncesinde ürün piyasalarının daha etkin işlemesi, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) piyasasının geliştirilmesi ve lisanslı depoculuk sisteminin güçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Akdeniz ÜPAK'ın, ürün ticaretinin daha güvenilir, şeffaf ve etkin bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayan önemli bir kuruluş olduğuna işaret eden Akıncı, üretici, tüccar ve yatırımcıların ürün piyasalarına daha kolay ve güvenli erişebilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirdi.

Üyelere yönelik gerçekleştirilen teknik inceleme ve sektör değerlendirme programlarına da değinen Akıncı, hububat sektör temsilcilerinin Ankara, Polatlı ve Konya'da, bakliyat sektör temsilcilerinin ise Diyarbakır, Mardin, Kızıltepe, Viranşehir ve Ceylanpınar'da saha incelemelerinde bulunduğunu anımsattı. Gerçekleştirilen programların sektör temsilcilerinin farklı üretim modellerini, lisanslı depoculuk uygulamalarını ve piyasa işleyişini yerinde görmeleri açısından önemli kazanımlar sağladığını belirten Akıncı, sahadan elde edilen bilgi ve tecrübelerin Gaziantep tarım ticaretinin gelişimine önemli katkılar sunacağını sözlerine ekledi.

Toplantının devamında meclis üyeleri gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, sektörlere yönelik görüş, öneri ve beklentiler karşılıklı istişare edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı