Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!
7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

GSO Başkanı Ünverdi, Merkez Bankası'nın Cezai İşlemlerine Tepki Gösterdi

GSO Başkanı Ünverdi, Merkez Bankası'nın Cezai İşlemlerine Tepki Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, reeskont kredisi kullanan firmaların döviz alımları nedeniyle haksız yere mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek, yeni bir düzenleme ihtiyacını dile getirdi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Merkez Bankası reeskont kredisi kullanan bazı firmaların döviz alımları nedeniyle haksız şekilde mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

Ünverdi, zorlu piyasa şartlarına rağmen üretim ve ihracata devam eden sanayicilerin, ihracat bedelini bozdurduktan sonra tekrar hammadde almak için döviz almaları nedeniyle Merkez Bankasının uyguladığı cezai işlemle karşılaştıklarını kaydetti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için ivedi olarak yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Adnan Ünverdi, "İhracat odaklı üretim yapan firmalarımız hammadde olarak genellikle ithal girdiği kullanmaktadır. Bu süreçte finansman ihtiyacını Merkez Bankası kaynaklı reeskont kredisi ile desteklemeye çalışan ihracatçılarımız, ithalata yönelik döviz alımları nedeniyle Merkez Bankası tarafından cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu konuda kapsamlı bir düzenleme ile uygulamanın netleşmesi ve çözüme kavuşması zorunlu haline gelmiştir" dedi.

İşletmelerden gelen taleplerin arttığını ve konuya ilişkin çok sayıda örnek olduğunu dile getiren Ünverdi, "Üyelerimiz üretici, ihracatçı ve ithalatçıdır. Buna bağlı olarak hammaddesini yurt dışından getirmektedir. İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı kapsamında döviz almama taahhüdüne ilişkin olarak, döviz alındıktan sonra 5 iş günü içinde yeniden döviz satışı yapılması ile kredi vadesi boyunca 50 bin ABD doları tutarına kadar döviz alımları istisna kapsamına alınmış olmasına rağmen bu limitlerin dışında işlem gerçekleştiren firmaların da cezadan muaf tutulması gerekmektedir. Bu nedenle cezai işlem yapılmadan önce firmaların neye binaen ve nasıl döviz alımı yaptıklarının netleştirilmesi ve haksız ceza kesilen firmalara da iadelerinin yapılmasını talep etmekteyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

TOKİ arsa satışına başlıyor
img

Araç alımında yeni dönem başlıyor
img

Formaya hasret kalacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 34. bölüm full HD tek parça izleme linki İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Kasım Konak, Karabağlar, Menemen su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kreşler kapatıldı mı? Bahadır Aladağ kimdir? Bahadır Aladağ kaç yaşında, nereli? Pazartesi hangi diziler var? 25 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Selami kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selami Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rümeysa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rümeysa Kavut kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rıdvan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rıdvan Salman kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Kasım günün maçları nereden izlenir? Yemekteyiz Emirhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emirhan Bey kaç yaşında, nereli? Emirhan - Menekşe evli mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.