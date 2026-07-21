Haberler

Altının gramı 6 bin 178 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 178 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 1,6 artışla 4 bin 71 dolardan işlem görüyor. Jeopolitik gelişmeler ve ABD-İran gerilimi altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 178 liradan işlem görüyor.

Dün günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 78 liradan tamamladı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 6 bin 178 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 152 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 452 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1,6 artışla 4 bin 71 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında devam eden gerilim altının yönü üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Bölgede karşılıklı saldırılar devam ederken İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai'nin ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğu yönündeki açıklamaları, bölgede barışın tesisine yönelik bir umut olarak görülmesine sebep oldu.

İran tarafından yapılan bu açıklamayla ateşkes umutlarının yeniden yükselmesine neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İran'ın, öldürdüğü her bir ABD'li asker için katbekat bedel ödeyeceğini" açıklamasıyla söz konusu gelişmeler, altın başta olmak üzere kıymetli metallerin karışık seyretmesine neden olmaya devam ediyor.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını sürdürmesi, İran'ın Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemelerde bulunması ve Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin oldukça sınırlı kalması enerji arz güvenliğini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurdu. Husilerin açıklamasının ardından enerji maliyetlerinin yükseleceğine yönelik endişeler tahvil piyasasında satış baskısını artırırken dün 5 baz puan artışla yüzde 4,60'a çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde bugün yatay bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama

Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri

YKS'nin şampiyonları belli oldu
'2 yıldır beni istismar ediyordu' deyip kayınpederinin cinsel organını kesti

Gelinin kan donduran intikamı
Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi

Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi
Milyonluk otomobil alevlere teslim oldu, sürücü hayatını dışarıya atlayarak kurtardı

Milyonluk araç birden alev aldı! Sürücü kendini böyle kurtardı
Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği!

Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği!
30 gün hastanede yatmış! Serdar Ortaç'tan üzen görüntü

30 gün hastanede yatmış! Serdar Ortaç'tan üzen görüntü
Genç kadının toplu taşıma isyanı: Allah Peygamber aşkına duş alın

Toplu taşımadan inen genç kadının isyan ettiği görüntü olay oldu