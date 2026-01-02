Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

2026 asgari ücretinin net 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaş zamlarına çevrildi. TÜİK'in 5 Ocak'ta açıklayacağı aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık zam oranları kesinleşecek. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde artış yüzde 11,20, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 17,55 olarak hesaplandı.

GÖZLER 5 OCAK'TA AÇIKLANACAK ENFLASYONDA

Memur ve memur emeklilerinin alacağı maaş zammı toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre belirlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK'in 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacağı aralık enflasyonu ile yılın ilk 6 ayına ilişkin zam oranları netleşecek.

17 MİLYON EMEKLİYİ, 4 MİLYON MEMURU İLGİLENDİRİYOR

Açıklanacak veri, yaklaşık 17 milyon emekli ile 4 milyon memurun zam oranını belirleyecek. Ayrıca sosyal yardım ödemeleri, 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve evde bakım destekleri de bu rakamlara göre güncellenecek.

5 AYLIK ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Kasım ayında TÜFE yüzde 0,87 artarken yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. 5 aylık veriler sonrası zam farkları da ortaya çıktı. Buna göre:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 11,20

Memur ve memur emeklileri: yüzde 17,55

Aralık verisiyle birlikte nihai zam oranları kesinleşecek.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİSİNE GÖRE SENARYOLAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin'in değerlendirmesine göre, Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahmin aralığı olan yüzde 31–33 bandına göre zam oranları şöyle şekillenebilir:

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 31 OLURSA

SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: yüzde 12,28

Memur ve memur emeklisi artışı: yüzde 18,70

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 33 OLURSA

SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: yüzde 14

Memur ve memur emeklisi artışı: yüzde 20,51

ZAMLI MAAŞLAR OCAK ORTASINDA HESAPLARA YATACAK

Memur ve emeklilerin zamlı maaşlarını ocak ayının ortasından itibaren hesaplarında görmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI VE MEMUR MAAŞLARINDA OLASI ARTIŞ

Yıllık enflasyonun yüzde 31 gelmesi halinde hesaplanan örnek artışlar şöyle:

En düşük emekli aylığı: 16 bin 881 TL → 18 bin 953 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 19 bin 617 TL → 23 bin 285 TL

En düşük memur maaşı: 50 bin 503 TL → 59 bin 947 TL

MESLEK GRUPLARINA GÖRE ÖRNEK MAAŞLAR

Yüzde 18,70'lik artış senaryosuna göre bazı unvanlarda öne çıkan rakamlar şöyle: