Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları
2026 asgari ücretinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaş zamlarına çevrildi. TÜİK'in 5 Ocak'ta açıklayacağı aralık enflasyonu ile 6 aylık zam oranları kesinleşecek. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11,20, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 17,55 zam görünüyor; yıllık enflasyonun yüzde 31-33 bandında gelmesi halinde artışların emeklilerde yüzde 12,28-14, memurlarda ise yüzde 18,70-20,51 aralığında olması bekleniyor.
GÖZLER 5 OCAK'TA AÇIKLANACAK ENFLASYONDA
Memur ve memur emeklilerinin alacağı maaş zammı toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre belirlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK'in 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacağı aralık enflasyonu ile yılın ilk 6 ayına ilişkin zam oranları netleşecek.
17 MİLYON EMEKLİYİ, 4 MİLYON MEMURU İLGİLENDİRİYOR
Açıklanacak veri, yaklaşık 17 milyon emekli ile 4 milyon memurun zam oranını belirleyecek. Ayrıca sosyal yardım ödemeleri, 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve evde bakım destekleri de bu rakamlara göre güncellenecek.
5 AYLIK ZAM ORANLARI BELLİ OLDU
Kasım ayında TÜFE yüzde 0,87 artarken yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. 5 aylık veriler sonrası zam farkları da ortaya çıktı. Buna göre:
- SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 11,20
- Memur ve memur emeklileri: yüzde 17,55
Aralık verisiyle birlikte nihai zam oranları kesinleşecek.
MERKEZ BANKASI BEKLENTİSİNE GÖRE SENARYOLAR
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin'in değerlendirmesine göre, Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahmin aralığı olan yüzde 31–33 bandına göre zam oranları şöyle şekillenebilir:
YILLIK ENFLASYON YÜZDE 31 OLURSA
- SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: yüzde 12,28
- Memur ve memur emeklisi artışı: yüzde 18,70
YILLIK ENFLASYON YÜZDE 33 OLURSA
- SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: yüzde 14
- Memur ve memur emeklisi artışı: yüzde 20,51
ZAMLI MAAŞLAR OCAK ORTASINDA HESAPLARA YATACAK
Memur ve emeklilerin zamlı maaşlarını ocak ayının ortasından itibaren hesaplarında görmesi bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI VE MEMUR MAAŞLARINDA OLASI ARTIŞ
Yıllık enflasyonun yüzde 31 gelmesi halinde hesaplanan örnek artışlar şöyle:
- En düşük emekli aylığı: 16 bin 881 TL → 18 bin 953 TL
- En düşük memur emeklisi aylığı: 19 bin 617 TL → 23 bin 285 TL
- En düşük memur maaşı: 50 bin 503 TL → 59 bin 947 TL
MESLEK GRUPLARINA GÖRE ÖRNEK MAAŞLAR
Yüzde 18,70'lik artış senaryosuna göre bazı unvanlarda öne çıkan rakamlar şöyle:
- Şube Müdürü 76 bin 659 TL'den 90 bin 994 TL'ye
- Memur 52 bin 617 TL'den 62 bin 456 TL'ye
- Uzman Öğretmen 67 bin 766 TL'ye 80 bin 438 TL'ye
- Öğretmen 61 bin 146 TL'den 72 bin 580 TL'ye
- Başkomiser 74 bin 490 TL'den88 bin 420 TL'ye
- Polis Memuru 68 bin 84 TL'den 80 bin 816 TL'ye
- Uzman Doktor 126 bin 119 TL'den 149 bin 703 TL'ye
- Hemşire 61 bin 759 TL'den 73 bin 308 bin TL'ye
- Mühendis 78 Bin 200 TL'den 92 bin 823 TL'ye
- Teknisyen 54 bin 547 TL'den 64 Bin 747 TL'ye
- Profesör 111 bin 348 TL'den 132 bin 170 TL'ye
- Araştırma Görevlisi 73 bin 792 TL'den 87 bin 591 TL'ye
- Vaiz 63 bin 916 TL'den 75 bin 868 TL'ye
- Avukat 73 bin 515 TL'den 87 bin 262 TL'ye