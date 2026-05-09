"DÜNYADA REKABET İÇİN GÜNCEL TEKNOLOJİNİN ENTEGRASYONU GEREKİR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki fabrika ziyaretinin ardından Gönen ilçesine gelerek Gönen Organize Tarım Bölgesi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Yumaklı'ya, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen de eşlik etti. Burada yaptığı konuşmada, tarımın stratejik bir alan olduğuna dikkat Çeken Bakan Yumaklı, "Son 23 yılda yapılan yatırımlarla birlikte ülkemizin bu manada hem direnci, hem kapasitesi hem de potansiyelini geliştirme anlamında yapmış olduğu yatırımlar bugün itibariyle biz bizlerin böyle bir sorunla yüzleşmesini engellemiş durumda. Elbette sadece kendi vatandaşlarımız için değil, aynı zamanda dünyada bu gıda ürünlerine ihtiyaç duyan ülkelere de tedarik sağlayarak tarımsal hasılanın içerisinde önemli bir paya, yaklaşık 33 milyar dolar civarında bir rakama ulaşmıştık. Bu konuda yurt içi hasılamızla da birlikte Avrupa'da birinci, dünyada da yedinci sırada olduk bu konuda. Dünyayla rekabet için güncel teknolojinin entegrasyonu gerekir. Sahip olduğunuz kaynakları doğru bir şekilde kullanmanız gerekir. Bugün dünyanın en büyüğü olacak Gönen Organize Tarım Bölgesi'nin çalışmalarını hep beraber izlemek ve gelinen durumu görmek için buraya geldik. Burada hem jeotermal hem rüzgar enerjisi hem güneş enerjisinin kullanıldığı kombine bir sistem için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Elbette koruma kullanma dengesi içerisinde bütün kaynaklarımızı optimum düzeyde kullanarak tarımsal üretimimizi bu bütün neredeyse illerin kavşak noktasında olan, işte limanıyla İstanbul gibi pazarı olan, yakınlığıyla stratejik bir yerde olan Gönen'de inşallah hayata geçireceğiz" dedi.

'10 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM VAR'

Organize tarım bölgelerinin illerdeki tarımsal üsler olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Şu ana kadar 42 ilde 61 organize tarım bölgesi planladık. Sera, besi, su ürünleriyle alakalı 45 organize tarım bölgesine tüzel kişilik kazandırılmış durumda. 20 organize tarım bölgesinin altyapılarını tamamladık. Yatırımcıların hizmetine sunduk. İnşallah burada devam eden diğer organize tarım bölgelerinin de altyapılarını tamamlayarak en kısa zamanda yatırımcıların bir an önce 'Bismillah' diyerek üretime başlamalarını sağlayacağız. Organize tarım bölgelerinin altyapılarını gerçekleştirmek için bugüne kadar 8 milyar liralık finansman sağladık. Hamdolsun, 15 organize tarım bölgesinde de üretime başlandı. Yüksek, verimli, katma değerli üretim, tarım, sanayi entegrasyonu ancak bu organize tarım bölgelerinde mümkündür. Şu anda üretime geçmiş olan organize tarım bölgelerinde 10 bin kişilik bir istihdam var. Buralarda 60 bin ton da bitkisel ürün üretiliyor. 160 bin büyükbaş üretim ekonomiye yaklaşık toplam 20 milyar liralık bir katkı sağlamış durumda. İçinde bulunduğumuz 2026 yılında inşallah 5 organize tarım bölgesini daha üretime alacağız."

"İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARA ULAŞACAĞIZ"

45 organize tarım bölgesinin tamamı üretime geçtiğinde 1,1 milyon ton ürün üretileceğini ve 600 bin büyükbaş yetiştirileceğini belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"İhracat değeri olarak da yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşacak. Şu an Balıkesir Gönen'deyiz. Gönen'deki Jeotermal Organize Tarım Bölgesi'ndeyiz. 8 milyon metrekarelik bir proje alanından bahsediyoruz. 120 sera, 93 de sanayi parseliyle toplam 213 parselden oluşuyor. Burada modern, tam otomasyonlu, topraksız tarım yapılan seralar olacak. Enerjisi jeotermal, rüzgar, güneş, biyokütleden sağlanmış olacak. Aynı zamanda çevre dostu bir organize tarım bölgesi olacak. Sıfır atık ve düşük karbon salınımı gerçekleşmiş olacak. Şu anda altyapı inşaatlarına devam ediyoruz. Birinci etabındaki gerçekleşme oranı yüzde 90. Altyapı ve üst yapısıyla birlikte 30 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Proje bittiğinde 12 ay boyunca üretim yapılabilecek, 250 bin ton meyve ve sebze üretilebilecek, 10 bin kişi istihdam edilebilecek. Buradaki entegre tesislerle birlikte paketleme ve işleme de gerçekleşmiş olacak. Hem otoyolların, hem Bandırma Limanı'nın, hem Çanakkale Köprüsü'nün, hem de yakın çevredeki iller başta İstanbul olmak üzere ana pazara da yakınlığı yüksek lojistik avantaj sağlayacak."

Yumaklı, konuşmanın ardından Gönen Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı incelemelerinde bulundu.

Zeki KARADENİZ-Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı