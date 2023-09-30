Gökçeada ve Bozcaada'da Yapılan Organik Tarım Çalışmaları Türkiye'ye Yön Verecek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Gökçeada ve Bozcaada'da yapılan organik tarım çalışmalarının Türkiye'deki uygulamalara yön vereceğini belirtti. Gizligider, adalarda yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak, projelerin devam edeceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bakanlık için laboratuvar niteliğinde olan Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde yapılan organik tarım çalışmalarının Türkiye'deki uygulamalara yön vereceğini söyledi.

Gizligider, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2002 yılında ekolojik tarım yapılması amacıyla pilot bölge seçilen Gökçeada'daki bazı işletme ve tesisleri gezerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası inşaatında incelemelerde bulunan Gizligider, adanın merkezinde Müdürlük personeliyle, vatandaşlara fidan dağıttı.

Bakan Yardımcısı Gizligider, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki adada 2002'de organik tarım uygulamalarının başlamasının ardından 21 yılda 850 kişinin üretime geçtiğini ifade etti.

Her iki adanın organik tarımdaki önemine işaret eden Gizligider, "Burası bir laboratuvar bizim için. Buradaki uygulamalarımız tüm Türkiye'deki uygulamalarımıza yön verecek." dedi.

Adalarda hayata geçirmeyi planladıkları projelerin de bulunduğunu belirten Gizligider, şöyle devam etti:

"Gökçeada'da bir mezbaha yaptık. Fiilen işleyen, adanın bütün ihtiyacını önemli şekilde gören bir mezbaha. 2010 yılında, 4 bin dekar alanın sulanmasıyla ilgili kapalı sulama sistemi yaptık. 2014 yılında 18 tonluk zeytinyağı paketleme ve dolum tesisi yaptık. Bal dolum tesisi yaptık 2011'de. Hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında 2008-2010 yıllarında 119 gebe düve, 42 sağmal inek, 110 Saanen keçisini üreticilerimize teslim ettik. Su ürünleri soğuk hava depomuz ve ekipmanları 2012 yılında adalarımıza kazandırıldı. 2016 yılında 32 organik satış reyonunu ihdas ettik. Bir seyyar toprak tahlil cihazı kazandırdık."

"Gökçeada ve Bozcaada'nın yeşil ada formatına halel getirmeyeceğiz"

Gizligider, bağ bozumu festivalleri düzenlediklerini hatırlatarak, adalarda bağcılığı da geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Gökçeada'ya has tescilli bazı ürünler olduğuna değinen Gizligider, bunları yaşatmak ve geliştirmek amacıyla ciddi destekler verdiklerini, aşısız ve aşılı 228 bin 233 asma fidanı, 10 bin bağ direği dağıttıklarını bildirdi.

Bozcaada çavuş üzümünün coğrafi işaret tescilinin alınmasının önemine işaret eden Gizligider, "Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzde bir daire başkanlığımız var. İşi gücü tam olarak da bu. Aynı zamanda bu laboratuvar ilçedeki memurlarımız ve üniversite öğrencilerimiz açısından çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bu topraklar hem iklimi hem florası itibarıyla berekete dönmüş. İnşallah bunu tüm Türkiye'ye kademe kademe yaymak istiyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı Gizligider, Gökçeada ve Bozcaada'da organik tarım projelerinin devam edeceğini belirtti.

Gökçeada'da başıboş dolaşan ve ekonomik değeri olan koyun ve keçilerin bulunduğunu söyleyen Gizligider, "Bunlarla ilgili bir hazırlık içindeyiz. Onları bir merada çit içine almaya çalışıyoruz. Böylece hem bazı kazaların hem de bazı problemlerin önlenmesi adına bu sorunu da çözmüş olacağız." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Gökçeada ve Bozcaada'da yapılması planlanan ağaçlandırma faaliyetleriyle ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün kapsamlı çalışma başlattığını dile getiren Gizligider, "Şunu herkes bilsin; Türkiye'de yanan bir ağaç olacaksa, onun en az 5 katı kadar da yenisi dikilecek. Gökçeada ve Bozcaada'nın yeşil ada formatına halel getirmeyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Gizligider'e ziyaretlerinde AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gökçeada Kaymakamı Nurbaki Yalçın, Gökçeada Belediye Başkanı Ercan İpek, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ?İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel, Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkarslan, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile diğer ilgililer eşlik etti.