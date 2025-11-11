Haberler

GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEİK ve Endeavor Türkiye işbirliğiyle düzenlenen GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi, Türk teknoloji girişimcileri ile uluslararası yatırımcıları bir araya getiriyor. Açılışta konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin küresel inovasyon ekonomisindeki rolünün güçleneceğini vurguladı. TAİK Başkanı Murat Özyeğin ise Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon ekosisteminin ivme kazandığını belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Endeavor Türkiye işbirliğinde İstanbul'da bu yıl ikincisi düzenlenen ve dünyanın önde gelen yatırımcı, girişim sermayesi ve büyüme fonlarını, Türk teknoloji girişimcileri ile bir araya getiren "GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi" başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleşen zirvenin açılışında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK olarak, teknolojiye ve dijital teknolojilere inandıklarını vurgulayarak, inanmaktan daha fazlasına ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

DEİK olarak birçok iş konseyleri olduğunu anımsatan Olpak, dünya çapındaki 153 iş konseyleri arasında Dijital Teknolojiler İş Konseylerinin de olduğunu bildirdi.

Olpak, "Bu ikinci etkinlik olmasına rağmen bu etkinliğin Türkiye'nin küresel inovasyon ekonomisindeki rolünü güçlendireceğini ve girişimcilik, yatırım ve teknoloji alanında sürdürülebilir bir ivme yakalamanın yolunu açacağını umuyorum. Çünkü hepimiz dünya ekonomisinin tedarik zincirindeki aksaklıklar, yüksek gümrük vergileri ve bunun sonucunda düşük büyüme oranları gibi sorunlarla boğuştuğunu takip ediyoruz. İnovasyonun ve özellikle dijital ekosistemlerdeki inovasyonun, hem şimdi hem de gelecekte ekonomik büyümeyi sağlamak için ölçüleceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Türkiye'deki günümüzün gelişen girişimcilik topluluğunun önünde daha da parlak günler olduğuna inanıyorum"

TAİK Başkanı Murat Özyeğin de küresel ölçekteki olağanüstü olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon ekosisteminin sadece ayakta kalmakla kalmadığını, aynı zamanda ivme kazandığını söyledi.

Özyeğin, bu ivmenin geçen yıl gerçekleşen bazı büyük yatırım ve satın almalarda görülebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kaspi'nin Hepsiburada'nın kontrol hissesini satın almasını ele alalım. Bu yatırım, bölgesel e-ticaret dinamiklerinde dikkate değer bir değişim yaratarak, son derece yetenekli iki teknoloji odaklı işletmeyi bir araya getirdi. Bu arada, bir diğer unicornumuz, Insider, General Atlantic liderliğinde 500 milyon dolarlık finansman sağladı. Bu, sektörde lider pazarlama teknolojisi ve yapay zeka yeteneklerine güçlü bir güven oyuydu.

Finansal açıdan, TOM Bank, DGpays, Midas ve Getir Finans için yapılan çeşitli finansman turları, bölgesel sermayenin Türk fintech inovasyonuna nasıl aktığını gösteriyor. Son olarak, Uber Eats'in Trendyol Go'ya 700 milyon dolarlık yatırım yaparak yemek ve market teslimatı sektörümüzdeki güçlü potansiyelden yararlandığını görmekten gurur duyduk. Bu anlaşmalar bir araya geldiğinde bize net bir hikaye anlatıyor, Türkiye artık keşfedilmeyi bekleyen bir pazar değil. Yerel inovasyon ve ölçekle buluşmak isteyen küresel sermaye için kanıtlanmış bir destinasyonuz."

Son zamanlarda "dayanıklılık" kavramının oldukça sık kullanıldığına dikkati çeken Özyeğin, bölgede zaman zaman karşılaşılan ekonomik dalgalanmaların ve belirsizliklerin, Türkiye'deki girişimcilerin reflekslerini keskinleştirdiğini, yaratıcılığını güçlendirdiğini ve sürekli değişen koşullara nasıl hızlı uyum sağlayacağını öğrettiğini dile getirdi.

Özyeğin, "Bu baskı, girişimcilerimizi küresel emsallerine kıyasla önemli ölçüde daha dayanıklı kılan bir çeviklik ve inovasyon kültürü oluşturdu. İşte tam da bu yüzden, Türkiye'deki günümüzün gelişen girişimcilik topluluğunun önünde daha da parlak günler olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum uygulama...

beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum...
Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

Kısmetse Olur'dan ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.