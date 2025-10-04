Girişimci Fatih Bozkurt, 17 Yılda 4 Fabrika Kurdu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, askerlik dönüşü tornacı olarak yeniden işe başlamak istediği tesis kapanınca kendi atölyesini açan girişimci, 17 yılda kurduğu 4 taş kırma ve eleme makinesi fabrikasıyla başarı hikayesine imza attı.

Babasının henüz 12 yaşındayken torna atölyesine çırak olarak verdiği Fatih Bozkurt (38), lise eğitimini Torbalı Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümü'nde tamamladı. Lise stajını 2003'te taş kırma ve eleme makineleri üreten bir fabrikada yapan Bozkurt, mezuniyeti sonrası burada tornacı olarak işe başladı.

Taş kırma ve eleme makinesi üretiminin her aşamasında görev alan Bozkurt, askerlik için işten ayrıldı. Vatani görevinin ardından tekrar çalışmak üzere fabrikaya gelen Bozkurt, iş yerinin kapandığını öğrenince üzüntü yaşadı.

Torbalı'da iş arayan ancak başvurduğu firmalardan olumlu dönüş alamayan Bozkurt, kısıtlı imkanlarla açtığı torna atölyesinde taş kırma makinesi bakım ve onarımı yapmaya başladı. İş hayatına ilk adımlarını çıraklık ve mesleki eğitim sayesinde güçlü atan Bozkurt, zamanla küçük çaplı taş kırma ve eleme makinelerinin imalatına yöneldi. Bu süreçte kazancını çeşitli tasarruf araçlarıyla değerlendirip yatırım yapan Bozkurt, yavaş yavaş üretim aşamasına geçip sanayide yeni yolculuğunun kapısını araladı.

İlk fabrikasını açıp ürettiği taş kırma ve eleme makinelerini iç piyasaya sunan genç girişimci, zamanla talebi karşılayamaz duruma geldi. Bunun üzerine yeni yatırım kararlarını hayata geçiren Bozkurt, ikinci üretim merkezini açtı. Bu kez yurt dışından sipariş almaya başlayan Bozkurt, yönünü ihracata çevirdi. Yatırım ve tasarruf kavramlarını içselleştiren girişimci, dış piyasadan gelen müşterilerle birlikte geçen sürede 3. ve 4. fabrikasını açtı.

17 yılda 4 fabrika kuran ve 350 kişilik istihdam sağlayan Bozkurt, maden, inşaat ve yol yapımında kullanılan devasa makineleri üreterek dünyanın birçok ülkesine satıyor.

Bozkurt, AA muhabirine, ilkokul ve lise eğitim sürecinde boş zamanlarında sürekli sanayide çalıştığını ve kendini geliştirmek için çaba gösterdiği söyledi.

Stajını yaptığı fabrikanın hayatının dönüm noktası olduğunu belirten Bozkurt, şunları ifade etti:

"İlk atölyemize gelen ufak siparişler bizim çalışma alanımızı 500 metrekareden 5 bin metrekareye çıkarmamıza vesile oldu. Şu anda 4 fabrikamız oldu ve bu noktaya gelmek kolay değil. Özel hayatından, eşinden, çocuklarından, her şeyinden fedakarlık yapmak gerekiyor. Gecemizi gündüzümüze katarak kimi zaman tezgah başında yattık. Hala günde 17-18 saat çalışıyorum. Bir yurt dışı siparişinin yetişmesi gerekiyordu, 4 gün boyunca tezgahın başından hiç kalkmadım, sonunda tırnaklarımı tezgaha kaptırdım. Böyle çalışarak bu hallere geldik. Meslek lisesine gitmesiydim belki sanayide sıradan tornacı olacaktım. Okulumun beni oraya stajyer olarak göndermesiyle başlayan serüven bu noktalara geldi."

Bozkurt, başta Avrupa ve yakın coğrafya olmak üzere 110 ülkeye ihracat yaptıklarını, yurt dışında bayilik ve distribütörlükler verdiklerini dile getirdi.

Gelişen teknolojiye bağlı yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Bozkurt, "Taş kırma ve eleme makineleri dünya genelinde hidrolik tipli üretiliyor. Biz bunu elektrikli ve dizel yakıtla çalışan hibrit sisteme çevirdik. Bu sayede makinelerimiz yüzde 30 yakıt tasarrufu, kullanım kolaylığı gibi birçok avantaj sağlıyor." dedi.

Bozkurt, ilçede yeni bir fabrika inşa ettiklerini ve burada 1000 kişiye istihdam sağlamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.