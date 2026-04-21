Giresun'da ihracatı 1 milyar doları geçen OSB'lerde istihdam yüzde 50 arttı

Ordu ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu 6 ili kapsayan TR90 Bölgesi'nde geçen yılı 1 milyar 3 milyon dolar ihracatla zirvede tamamlayan Giresun'daki iki OSB'de çalışan sayısı 6 bini geçti - Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu: - "Önceki yıllarda ihracatta 3. ve 4. sıralarda yer alan Giresun, geçen yıl TR90 Bölgesi'nde birinci oldu. Bunda OSB'lerin katkısı çok büyük"

İhracatta 1 milyar dolar eşiğini aşan Giresun'daki iki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 6 binden fazla kişiye iş imkanı sağlandı.

Ordu, Rize, Trabzon, Artvin ve Gümüşhane'nin yer aldığı TR90 Bölgesi'nde Giresun, 1 milyar 3 milyon dolar ihracatla 2025'te zirvede yer aldı. Kentin ihracatı, geçen yıl önceki yıla göre 60 milyon 478 bin dolar arttı.

Kentteki iki OSB, ihracat ve istihdama önemli ölçüde katkı sağladı. Buralarda 2021'de 4 bin 50 olan çalışan sayısı yüzde 50 artışla geçen yıl sonu itibarıyla 6 binin üzerine çıktı.

OSB'lerdeki istihdamın, kentin sanayi istihdamına oranı ise aynı dönemde yüzde 25,92'den yüzde 41,52'ye yükseldi. Kentin dış satımının yüzde 65'ine OSB'ler imza attı.

"İhracatımız büyük oranda arttı"

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, AA muhabirine, yatırım için bölge coğrafyasının zorlu olduğunu söyledi.

Arazi probleminin yanı sıra maliyetlerin yüksek olduğunu belirten Çakırmelikoğlu, OSB'lerin bu konularda yatırımcıya önemli avantaj sağladığını ifade etti.

Çakırmelikoğlu, Giresun'daki 1. ve 2. OSB'lerin kapasitelerinin dolduğunu, 3, 4 ve 5'inci OSB'lerin kurulduğunu ancak henüz faaliyete geçmediğini dile getirdi.

İstihdam ve sosyoekonomik anlamda OSB'lerin kente önemli katkı sağladığını vurgulayan Çakırmelikoğlu, "İhracatımız büyük oranda arttı. Önceki yıllarda ihracatta 3. ve 4. sıralarda yer alan Giresun, geçen yıl TR90 Bölgesi'nde birinci oldu. Bunda OSB'lerin katkısı çok büyük." dedi.

Giresun'un yatırım teşvik uygulamalarında 5. bölgede yer aldığına işaret eden Çakırmelikoğlu, kentin, istihdam maliyetlerinin düşük olduğu iller arasında bulunması dolayısıyla yatırımcılar tarafından tercih edildiğini kaydetti.

OSB sayısının artmasıyla istihdamın da artacağının altını çizen Çakırmelikoğlu, "Mevcuttaki iki OSB'nin yanı sıra üç OSB'nin de faaliyete geçmesi durumunda 15-20 bin civarında istihdam rakamına ulaşılmasını hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
