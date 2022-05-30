Gıdanın geleceği Gaziantep'te masaya yatırılıyor - Haberler

Dünya gündeminde yaşanan pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşında bir kez daha gündeme gelen gıda krizi ve gıdanın geleceğiyle ilgili önemli konu başlıkları, Gaziantep'te konunun uzmanlarının katılacağı etkinlikte masaya yatırılacak.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından düzenlenen ve Gaziantep merkezli Karkas Çiftliği'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan "Gıda Krizi ve Gelecek" konulu panelde ülkemizin bundan sonraki süreçte hangi adımları atması gerektiği, yol haritasının ne olması gerektiği sorusuna cevap aranacak.

Hangi başlıklar ele alınacak

Etkinlikte, yaşanan gıda krizinin nedenleri ve çözüm önerileri, Türkiye'nin gıda risklerinin neler olduğu, dünyadaki durumun nasıl olduğu, gıda politikaları, pandemi, iklim değişimi ve savaş üçgeninde gıdanın durumu, teknolojinin gıdayı nasıl değiştirmekte olduğu, gıda endüstrisinin nereye doğru evrildiği gibi birçok önemli konu detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

Kimler katılacak

Panele konusunda uzman isimler olan FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Başkent Üniversitesi'nden Prof.Dr. Ahmet Şahinöz ve Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Bayram konuşmacı olarak katılacak. Panelin moderatörlüğünü ise TAGYAD (Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği) Başkanı İsmail Uğural üstlenecek.

"Gıda Krizi ve Gelecek" konulu panel 6 Haziran Pazartesi günü Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM)'nde Saat 13: 30'da gerçekleştirilecek. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi