Getir'in burs programı kadın mühendis adaylarına mentörlükle güç veriyor

Getir'in, Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle üç yıl önce başlattığı "Kadın Mühendis Burs Programı", mentörlük, staj ve kariyer gelişim olanaklarını da içeren kapsamlı bir yapıya dönüştü.

Bugüne kadar 60 öğrenciye ulaşan burs programı kapsamında, 13 öğrenci mezun oldu. Bu yıl program, aralarında Galatasaray, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik üniversitelerinin de bulunduğu yükseköğretim kurumlarında eğitim gören 44 öğrenciyle sürdürülüyor.

Öğrenciler, bilgisayar, yapay zeka, biyomühendislik, mekatronik, havacılık ve uzay mühendisliği gibi farklı alanlarda öğrenim görüyor.

Bu kapsamda Getir, İstanbul'daki genel merkezinde bursiyer buluşması düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, Getir ve TEV'in üst yöneticileri, şirketin icra kurulu üyeleri ve teknoloji ekipleriyle bir araya geldi.

Ayrıca öğrenciler buluşmada GetirBüyük mağazasını da ziyaret ederek, lojistik süreçleri yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

CV hazırlama, mülakat teknikleri ve çevrim içi kariyer araçlarının etkin kullanımı gibi başlıklarda oturumların düzenlendiği etkinlik, Getir'in bursiyerlerle bilgi ve deneyim paylaşımının ilk adımını oluşturdu.

"Beklemek yerine elimizi taşın altına koyarak proaktif bir yaklaşım benimsedik"

Getir Üst Yöneticisi (CEO) Batuhan Gültakan, bursiyer buluşmasına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kuruluşundan bu yana teknolojiye yön veren ve yeniliklere öncülük eden bir yapı kurma hedefiyle hareket eden markanın kadınların iş dünyasındaki aktif rolüne son derece önem verdiğini söyledi.

Gültakan, "Kurulduğumuz günden bu yana kadın çalışan oranımız oldukça yüksek. Bugün itibarıyla şirketimizin yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Üstelik yönetim kadromuzda da bu oran yüzde 50'ye yakın. Bu çeşitliliğin karar alma süreçlerinden yeni fikirlerin geliştirilmesine kadar her alanda büyük faydasını görüyoruz." dedi.

Gelecekte de bunu sürdürmek ve kadınların teknoloji alanındaki katılımını daha da artırmak adına bu ağı büyütme ihtiyacı duyduklarını dile getiren Gültakan, bu noktada sadece beklemek yerine ellerini taşın altına koyarak proaktif bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

Gültakan, bu anlayışın ülke ve ekosisteme de ciddi katkılar sağlayacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü biz Türk mühendislerinin başaramayacağı bir şey olmadığına yürekten inanıyoruz. Bunu her sektörde birçok kez gördük. Bu vizyonla yola çıkarak, 'Getir olarak biz ne yapabiliriz?' diye düşündük ve TEV ile yollarımız kesişti. Yaklaşık üç yıl önce başlattığımız program da bu anlayışın somut bir çıktısı oldu."

"Programın temel amacı uzun soluklu ilişkiler kurmak"

Hedeflerinin programı maddi desteğin ötesine taşımak olduğunu ifade eden Gültakan, "Öğrencilerle birebir temas kurduğumuzda görüyoruz ki onların en az burs kadar tecrübe, mentörlük ve bilgi paylaşımı desteğine de ihtiyacı var. Kurumsal hayatı tanımak, karşılaşabilecekleri zorluklara dair öngörü kazanmak istiyorlar. Bu nedenle burs programını çok daha kapsayıcı bir yapıya dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Gültakan, hedef kapsamında çalışanlarla bursiyerleri eşleştirerek mentörlük sistemini devreye aldıklarını, ilerleyen dönemde bu yapıyı staj ve istihdam fırsatlarıyla daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aslında bu programın temel amacı uzun soluklu ilişkiler kurmak. Daha önce benzer yapılar içinde yer aldım ve gördüm ki bu tür mentörlük süreçleri zamanla abla-kardeş benzeri güçlü bağlara dönüşebiliyor. Hayat boyu sürecek arkadaşlıkların temeli burada atılabiliyor. Katılımcılar ileride aynı iş yerinde çalışmasa bile, farklı fırsatlarla yolları ayrılsa bile, kurulan bu bağlar unutulmuyor. Biz de bursiyerlerimizle böyle kalıcı ve anlamlı ilişkiler kurmayı hedefliyoruz."

"Gençlerin ayakta durabilmeleri için ilk adım gönüllü mentörlük"

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın da programın yalnızca burs sağlamaktan ibaret olmadığını, genç kadınların mühendislik alanında daha görünür hale gelmesi için kapsamlı destek sunduğunu anlattı.

Taşkın, yaklaşık 20 bin öğrenciye burs sağlayan TEV'in toplam 870 kurumla farklı kapsamlarda projeler yürüttüğünü ancak Getir'in destek verdiği projenin onlardan pek çok yönden ayrıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Getir ile yaptığımız proje, kapsamlı bir proje. Çünkü sadece burs değil, mentörlük, staj ve ofis etkinliklerini de içeriyor. Dolayısıyla gençler buraya gelip, Getir gibi bir teknoloji şirketinde neler yapıldığını uçtan ucaya deneyimleyebiliyor, yöneticilerle birebir sohbet edebiliyor, onların bilgi ve donanımlarından yararlanabiliyor. 870 kurumla farklı projeler yapıyoruz ama bu proje o anlamda kapsamlı bir proje."

Gençlere yalnızca burs vermek değil, aynı zamanda staj imkanı sunmanın da onların hayata sağlam adımlarla atılmalarını büyük ölçüde kolaylaştırdığına işaret eden Taşkın, buna bir de mentörlük desteği eklendiğinde, ortaya gerçekten dönüştürücü bir etki çıktığını söyledi.

Taşkın, "Bu noktada herkese bir çağrı yapmak istiyorum. Burs çok değerli ama bununla yetinemeyiz, yapmamız gereken daha pek çok şey, üstlenmemiz gereken birçok sorumluluk var. Gençlerin ayakta durabilmeleri, kendilerine güvenmeleri ve ülkemize faydalı bireyler haline gelebilmeleri için ilk adım gönüllü olarak mentörlük üstlenmek olmalı. Kendi şirketlerinizde onlara staj imkanı tanıyın, böylece geleceğe güvenle bakabilmelerine katkı sunalım." diye konuştu.

"Herkese bir şekilde öncü olabileceğimizi hissetmeye başladım"

Bursiyerlerden Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Şevval Aksoy, programın mühendislik alanında kadınların varlığına vurgu yapması açısından değerli olduğunu söyledi.

Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü öğrencisi Reyhan Bütün de sektörde çalışanların kariyer hikayelerini dinlemenin kendilerine motivasyon sağladığını kaydederek, "Bize kendimize güvendiğimiz ve kendimizi tanıdığımız sürece hayatın iniş çıkışlarının bizi çok etkilemeyeceğini, tabii ki kaygılarımızın olacağını ama her şekilde bir adım daha ileriye ilerlemenin yolunu bulabileceğimizi gösterdiler." dedi.

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Fatma Tanrıverdi de Getir'de çalışanların hikayelerini dinlemenin bursiyerlere eşsiz bir deneyim sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öğrendim ki gerçekten kelebek etkisi insanların hayatlarına dokunuyor. Burada herkesten duyduğumuz, yani küçük büyük herkesten duyduğumuz o hikayeler bana dokundu, benden sonra başkalarına dokunacak. Gerçekten herkese bir şekilde öncü olabileceğimizi hissetmeye başladım."