Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar için son durum

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde verilen vaatler arasında yer alan gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar imkanı için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bir açıklama yapacağını belirtti.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen ve Türkiye'nin en önemli seçimlerinden Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için önemli vaatler verildi. Bunlardan birisi de gençlerin satın alacağı ilk akıllı telefon ve bilgisayarda bir kereye mahsus vergilerin kaldırılmasıydı. Peki bunun için çalışmalar ne durumda? Gençlik ve Spor Bakanı açıkladı.

Gençlere vergi indirimi için son durum ne?

Seçimlerin üzerinden birkaç ay geçti ve gençlerin gözü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ta. Özellikle öğrenciler, bu vaatin yerine getirilmesini merak içerisinde bekliyor.

Günboyu Gazetesi'nin haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Tercihim İstanbul, Üniversite Tercih ve Tanıtım Günü" etkinliğine katıldı. Bu etkinlikte bir takım açıklamalarda bulundu.

ÖTV muafiyeti gelirse iPhone fiyatları ne olur? Öğrencilere vergisiz telefon!

Bakan Bak, öğrencilerin barınacağı yurt kapasitesini artırmak için çalışma yaptıklarını dile getirdi; "Hedefimiz, hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmamak. Şu an yurt kapasitesinde 900 binlerdeyiz. Hedefimiz 1 milyona ulaşmak."

Bununla beraber Osman Aşkın Bak, gençlere verilen ÖTV'siz akıllı telefon ve bilgisayar vaati ile ilgili son durumu da paylaştı. Bakan Bak, bunun için çalışmaların sürdüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bir bilgilendirme açıklaması yapacağını ifade etti.

Daha önce aktarılanlara göre bu muafiyetten yalnızca ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan üniversite öğrencileri yararlanabilecek. Bu noktada yaş sınırı olup olmadığı da belirsizliğini halen koruyor. Bu ve bunun gibi detaylar, yakın zamanda belli olacaktır.

Vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar olacak?

Bunun için bir örnek üzerinden gidelim. Bilgisayarlardan, yakın zamanda yapılan güncelleme ile birlikte yüzde 20 KDV alınıyor. Bu bağlamda fiyatı 20 bin TL olan bir cihaz, KDV çıkarıldığında 16 bin 666 TL'ye düşüyor.

Akıllı telefonlarda ise uygulanan vergi oranlarında farklılık var. Bir cihaz Türkiye'ye giriş yaptığında yüzde 1 Kültür Bakanlığı Payı, Yüzde 12 TRT bandrolü ücreti alınıyor. Daha sonrasında ise yüzde 50 oranında ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) de dahil ediliyor ve son olarak toplam fiyata yüzde 20 KDV ekleniyor. Böylelikle toplam vergi oranı yüzde 103.6 oluyor.

Bir kişi akıllı telefon almak istediğinde ödediği paranın yüzde 103.6'sı vergiye gidiyor. Vergisiz telefon muafiyeti geldiğinde ise bir genç, 48 bin 304 TL'ye satılan iPhone 14 modelini 24 ila 25 bin TL civarında bir fiyata satın alabilecek.

Tabii bu bir tahmin. Zira bazı üreticiler ülkemize özel yerel düzenleme uyguladığı için net bir fiyat söylemek mümkün değil. Neticede gençler, ilk defa satın alacağı akıllı telefonu için yüzde 103.6 oranında daha az ücret ödeyecek.

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