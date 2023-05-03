Genç istihdamına taze güç Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile sağlanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, emek yoğun sektörlerde gençlerin istihdamını sağlamak amacıyla özel sektörü kullanıma hazır üretim tesisleri ile destekliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, emek yoğun sektörlerde gençlerin istihdamını sağlamak amacıyla özel sektörü kullanıma hazır üretim tesisleri ile destekliyor. 33 ilde uygulanan Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile 161 fabrika toplamda 55 bin gence ekmek kapısı olacak.

Gençlerin yaşadıkları illerde istihdama katılmaları hedefiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek üzere "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" hazırlandı. Program oluşturulurken Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün hazırladığı raporlardan yararlanıldı. Programın tanıtımı ve faaliyete başlayan tesislerin açılışı nedeniyle İzmir'de tören düzenlendi. Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil Togg ile geldi. Törende tanıtım filminin ardından program sayesinde iş yaşamına atılan Muşlu tekstil işçileri Ceyhan Yaman ve Yunus Özdemir ile Şanlıurfa Suruçlu ayakkabı fabrikası işçisi Mine Bayram deneyimlerini paylaştı. 33 yaşındaki Ceyhan Yaman, 2 çocuk annesi olduğunu ifade ederek, "Uzun süre iş aradım ama bulamadım. Bu program ile tanışıp işe başladım. Özgüvenim arttı. Şükürler olsun çocuklarımın eğitimine katkı sağlayabiliyorum" dedi.

Muşlu Yunus Özdemir de 26 yaşında lise mezunu olduğunu anlatarak, "Çok uğraş verdim iş bulamadım. Bu işe girdim, daha önce kendimi eksik hissediyordum. Kendimi geliştirmek için motivasyonum vardı ama pek mümkün olmuyordu. Şimdi artık oldu" diye konuştu.

Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, pek çok kenti etkileyen çok özel bir proje hayata geçirdiklerini belirterek, "Amacımız gençlerimizin gözündeki ışığı, yüzündeki mutluluğu arttırmak. O yüzden bu proje bizler için çok önemli. Bakanlık olarak, hükümet olarak hedeflerimizle yüzde 100 örtüşen bir proje. Bu projeyi hayata aktif biçimde katılan, işini hakkı ile yapan, kendisini sürekli geliştiren, meziyetler kazanan bir gençlik hedefi ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bakan Varank da genç işsizliğin yüksek ve kadın istihdamının da görece düşük olduğu bölgelerde modern üretim ve hizmet tesisleri yaparak özel sektörü desteklediklerini anlatarak, "Kurduğumuz tesislerle tarihlerinde ilk defa ihracat yapan ilçelerimiz oldu. Şanlıurfa'da 2011 yılında ayakkabı sektöründe çalışan sayısı 35 iken, bugün yaklaşık 3 bin kişi çalışıyor ve üretimin yarısı da ihraç ediliyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışları yapılan Muş, Iğdır ve Şanlıurfa'daki fabrikalara canlı bağlantılar gerçekleştirildi. Iğdır'da 451 gence istihdam sağlayan, 2 bin metrekare kapalı alana sahip çağrı merkezinin açılışını Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim yaptı. Çağrı merkezi, çift vardiyada bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor. Muş'ta Sultan Alparslan Tekstilkent'te bulunan ve 597 kişiye istihdam sağlayan hazır giyim tekstil atölyesinin açılışını, Vali İlker Gündüzöz gerçekleştirdi. Vali Gündüzöz, tekstilkentte 25 ülkeye ihracat yapıldığını söyledi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da Suruç'ta 140 gence meslek kazandıran ayakkabı atölyesinin kurdelesini kesti. Program ile 17 fabrikanın yapıldığını, bunların 7'sinin üretime geçtiğini ifade eden Vali Ayhan, bu fabrikaların hem tekstilde hem ayakkabı sektöründe cazibe merkezi olacağını bildirdi.

Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile 111 proje, 1.3 milyar liralık bütçe ile destekleniyor. 161 atölye kurulması ve bu atölyelerde 55 bin kişinin istihdam edilmesi hedeflenen program çerçevesindeki 50 projenin inşaatı tamamlandı. 26 projedeki 46 atölye firmalara tahsis edildi. Tekstil, hazır giyim, mobilya, ayakkabı, sera ve çağrı merkezi gibi sektörlerde 3 bin 936 gencin istihdama katılması sağlandı. Program dahilindeki üretim tesislerinde sosyal donatılar da ihmal edilmedi. Kreş, spor tesisi ve eğitim alanları da fabrikalarla bütünlük olacak şekilde tasarlandı. Program, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli ve Van illerinde uygulanıyor.

Törene Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Alpay Özalan, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt da katıldı. - ANKARA