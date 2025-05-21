Genç Çiftçiler Organik Ürünlerle İhracat Hedefliyor

Manisa'da zeytin, zeytinyağı ve çeşitli organik meyve üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Cavit Çağlar Çankaya, organik ürünlerini kendi markalarıyla ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin onuncu bölümünde ziraat yüksek mühendisi Çankaya, çiftçi olma hikayesini ve geleceğe dair beklentilerini anlattı.

Çankaya, çocukluğundan beri tarım sektörünün içinde olduğunu dile getirerek, üretimi sürdürmeyi kutsal bir görev olarak gördüğü için tarım alanında çalıştığını ifade etti.

Yıl boyunca üretim yaptıklarına işaret eden Çankaya, "Zeytin ve zeytinyağı üretiminin yanında buğday arpa gibi üretimlerimiz de var. Sözleşmeli üretimle organik yem bitkileri de ekiyorum. Meyve olarak çekirdeksiz kuru üzüm ve Trabzon hurması üretimi de yapıyorum." dedi.

Çankaya, tarımsal desteklerin özellikle genç çiftçiler için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, desteklerin gençlerin sektöre ilk adımı atmalarını sağladığını vurguladı.

Birçok konuda tarım desteği verildiğini aktaran Çankaya, şunları kaydetti:

"Ben bütün arazimde basınçlı sulama kullanıyorum ve bununla ilgili devlet desteği aldım. Bunun yanında makine ekipman alımında da hibelerden faydalandım. Genç çiftçi olduğum için pozitif ayrımcılık da oldu. Herkesin desteklerle ilgili bilgi almalarını ve bunlarla yola çıkmalarını tavsiye ediyorum."

Çankaya, basınçlı sulama sayesinde tek tuşla gübre ve sulama işlemini yapabildiklerini belirterek, tarlada otomatik dümenleme ve hasat makinesi kullandığını anlattı. Çankaya, bu tür uygulamaları desteklerle gerçekleştirdiğini ve bunların işini kolaylaştırdığını söyledi.

"Genç çiftçiler tecrübelilerden faydalanmalı"

Yurt dışından organik tarım ürünlerinin talep edildiğini ifade eden Çankaya, kendi organik ürünlerini kendi markalarıyla ihraç etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Çankaya, genç çiftçilerin eğitim almalarının önemini dile getirerek, gençlerin tecrübeli çiftçilerden faydalanmaları gerektiğini ifade etti.

Çevreye duyarlı üretim yapılması gerektiğini de belirten Çankaya, gelecek nesiller için sürdürülebilirliğin önemli olduğunu sözlerine ekledi.