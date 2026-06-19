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BTSO'daki 'Yeşil Sanayi Buluşmaları'nda Gemlik'teki gıda sanayi dikkat çekti

BTSO'daki 'Yeşil Sanayi Buluşmaları'nda Gemlik'teki gıda sanayi dikkat çekti
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BTSO ev sahipliğinde düzenlenen Yeşil Sanayi Buluşmaları'nda, Gemlik Yeşil Gıda OSB'nin temellerinin atılacağı duyuruldu. Proje, Gemlik ve çevre ilçelerdeki gıda sanayicisine katkı sağlayarak istihdamı artıracak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Yeşil Sanayi Buluşmaları' programında, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu, temelleri atılacak Gemlik Yeşil Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nin sadece ilçeye değil çevresine de katkı sağlayacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Dünya Bankası desteğiyle yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, yeşil dönüşüm sürecinde işletmelere sunulan ulusal ve uluslararası finansman kaynakları, destek mekanizmaları ve teşvik programları hakkında kapsamlı bilgi verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez'e, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu eşlik etti. Hamaloğlu, Gemlik'te kısa süre içerisinde temeli atılması planlanan Gemlik Yeşil Gıda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili son gelişmeleri de aktardı. Hamaloğlu, Gemlik'in yanı sıra Orhangazi, İznik ve Yenişehirli gıda sanayicisine de katkı sağlayacak ve istihdamı artıracak olan projenin bölge sanayisinin sürdürülebilir üretim hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.

BTSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Becerikli de katıldı. Yeşil dönüşüm sürecine yönelik farkındalığın artırılması ve sanayi işletmelerinin destek mekanizmaları konusunda bilgilendirilmesini amaçlayan 'Yeşil Sanayi Buluşmaları'nın, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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