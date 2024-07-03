GEKA, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'nı ilan etti

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler programının ilan etti.

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde faaliyetlerini sürdüren GEKA, ülke çapında başlatılan program kapsamında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı'na çıktı. "Anadoludakiler" projesiyle girişimciler ve kooperatifler için yenilikçi girişim fırsatlarını ortaya çıkarmanın yanı sıra yerel ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla hayata geçirilen proje, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri aracılığıyla yürütülecek. Ülke genelinde yürütülecek olan Anadoludakiler programının uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak. Anadoludakiler markası ile de bereketli toprakların zenginliğinin dijital platformda paylaşılarak yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesi amaçlanıyor.

Hazırlanacak projelerin asgari bütçesinin 1 milyon TL olması gerektiğini belirten GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, projelerin öncelikli olarak "İstihdam Edilebilirliği Artırmak, Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik, Sosyal İçerme ve Sosyal Sorumluluk" içermesi gerektiğini ifade etti. Kamu kurumları ile kar amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısının asgari yüzde 10 olduğunu da belirten GEKA Genel Sekreteri Akdoğan, potansiyel başvuru sahiplerinin başvuru için gerekli belgeleri ajansın Program Yönetim Birimi ile istişare halinde hazırlayarak en geç 19 Temmuz 2024 tarihine kadar ulaştırılması gerektiğini söyledi. - DENİZLİ