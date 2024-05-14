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Gediz'de üreticilere yüzde 50 hibeli biber ve domates fidesi dağıtıldı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yüzde 50 hibeli 26 bin 780 kök biber ve domates fidesi dağıtımı yapıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yüzde 50 hibeli 26 bin 780 kök biber ve domates fidesi dağıtımı yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Erdoğmuş Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerine yüzde 50 hibeli olarak 26 bin 780 kök biber ve domates fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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