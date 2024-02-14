Gedik Piliç'in Kurucusu Halil Gedik Hayatını Kaybetti

Türkiye kanatlı sektörünün önemli markalarından Gedik Piliç'in Kurucusu ve Onursal Başkanı Halil Gedik hayatını kaybetti.

Kanatlı sektörün öncü markalarından birisi olan Gedik Piliç'in Kurucusu ve Onursal Başkanı Halil Gedik, 92 yaşında hayatını kaybetti. Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik'in babası Halil Gedik'in cenazesinin 15 Şubat Perşembe günü öğle namazına müteakiben Uşak'ın Eşme ilçesindeki Eşme Merkez Camisinden kaldırılacağı bildirildi.

Halil Gedik'in vefatının ardından Gedik Piliç'in sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda; "Başımız sağ olsun. Kurucumuz, Onursal Başkanımız ve değerli büyüğümüz Halil Gedik'in vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - UŞAK