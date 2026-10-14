Gazipaşa'dan Gürcistan'a 20 tonu aşan ilk büyük avokado sevkiyatı yapıldı

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Gazipaşa'da yetiştirilen avokadolar, 70 binin üzerinde meyvenin bulunduğu ve 20 tonu aşan ilk büyük sevkiyatla Gürcistan'a ihraç ediliyor. Gazipaşa avokado üreticisi ve pazarlayıcısı Tolga Şahiner'in öncülüğünde gerçekleştirilen sevkiyat, bölge üreticileri için yeni pazarların kapısını aralıyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde son yıllarda üretimi hızla artan avokado, artık uluslararası pazarlarda da adından söz ettirmeye hazırlanıyor. İlçede yetiştirilen avokadoların bir tır dolusu ürünle Gürcistan'a gönderilmesi, Gazipaşa tarımı ve tropikal meyve üreticileri açısından önemli bir dönüm noktası oldu. 70 binin üzerinde avokadonun bulunduğu, yaklaşık 20 tonu aşan ürün taşıyan tır, bölgedeki üretimin ihracata dönüşmesi bakımından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gazipaşada avokado üreticisi Tolga Şahiner tarafından gerçekleştirilen sevkiyatla birlikte, bölgede yetiştirilen avokadoların yurt dışı pazarlarında daha geniş yer bulması hedefleniyor. Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüdüoğlu da sevkiyat sırasında yaptığı değerlendirmede, üreticilerin emeğinin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesinin ve ihracatın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Gazipaşa'dan yurt dışına ilk büyük sevkiyat

Gazipaşa ve Alanya çevresinde tropikal meyve yetiştiriciliğinin gelişmesiyle birlikte avokado üretimi de her geçen yıl yaygınlaşıyor. Bölgenin iklim özellikleri, üreticilerin deneyimi ve yetiştiricilik alanındaki gelişmeler sayesinde avokado, ilçenin öne çıkan tarımsal ürünlerinden biri haline geliyor.

Geçmiş yıllarda Türkiye'nin yurt dışından temin ettiği avokadonun bugün yerli üretimle karşılanmasının yanı sıra ihracata da konu olması, sektör açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor. Gazipaşa'dan Gürcistan'a gönderilen 20 tonu aşkın avokado, yerel üretimin uluslararası pazarlara taşınması yönünde atılan adımlardan biri oldu.

İhracatın yalnızca tek seferlik bir sevkiyat olarak kalmaması, ilerleyen süreçte düzenli hale gelmesi ve gönderilen ürün miktarının artırılması amaçlanıyor.

"Bu bölgeyi meyvenin ve avokadonun başkenti yapacağız"

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüdüoğlu, bölgenin tropikal meyve üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek üreticilerle birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak istediklerini ifade etti. Hüdüoğlu, bölgenin üretim gücünü artırmanın yanı sıra yetiştirilen ürünleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmenin ve ihracat pazarlarını genişletmenin önemine işaret etti. Üreticilerin uzun yıllardır verdiği emeğin karşılığını alabilmesi için üretimden pazarlamaya kadar bütün aşamalarda iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazipaşa ve Alanya'nın tropikal meyve yetiştiriciliğinde daha ileri bir noktaya ulaşması için üreticilerin, birliklerin ve ihracatçıların birlikte hareket etmesinin önemini dile getiren Hüdüoğlu, Gürcistan'a yapılan sevkiyatın bu hedef doğrultusunda önemli bir başlangıç olduğunu kaydetti.

"Hasat zamanını doğru belirlemeliyiz"

Üreticilere de seslenen Ali Hüdüoğlu, avokado yetiştiriciliğinde doğru hasat zamanının ve ürün kalitesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Ürünlerin erken hasat edilmesinin pazarlama sürecinde sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Hüdüoğlu, üreticilerin hasat konusunda bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Hüdüoğlu, ürünlerin doğru zamanda hasat edilerek uygun şartlarda hazırlanmasının ihracat açısından önemli olduğunu belirterek, "Hasat zamanı gelmeyen ürünlerimizi toplarsak pazarlarda müşteri ararız. Hasat zamanı gelen ürünlerimizi doğru zamanda hasat ettiğimizde ise tüccarlar bizi arar, ürünlerimiz ihracata gider" mesajını verdi.

Üreticilerin ürünlerini ihracata uygun kalite ve standartlarda hazırlamasının önemine değinen Hüdüoğlu, bilinçli üretimin hem üreticinin kazancına hem de bölge tarımının gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Tolga Şahiner: "Bu işe gönül verdik"

Avokado üreticisi Tolga Şahiner, Gürcistan'a gönderilen avokadoların bölge tarımı açısından önemli bir başlangıç olduğunu belirterek ihracat çalışmalarını büyütmek istediklerini ifade etti. Şahiner, üreticilerin ürünlerini hak ettiği değerden pazarlayabilmesi için çalıştıklarını belirterek ihracatın kolay bir süreç olmadığını, ancak bölge tarımının geleceği için bu sorumluluğu üstlendiklerini dile getirdi.

İlk sevkiyat kapsamında yaklaşık 20 tonu aşan avokadonun Gürcistan'a gönderildiğini belirten Şahiner, önümüzdeki süreçte ihracat kapasitesini artırmayı ve yeni pazarlara ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Gazipaşa avokadosunun lezzeti ve aromasıyla öne çıktığını vurgulayan Şahiner, bölgenin iklim şartlarının kaliteli üretim açısından önemli bir avantaj sağladığını ifade etti. Şahiner, üreticiler için daha iyi pazarlar oluşturmak, Türkiye'nin tarımsal ihracatına katkı sunmak ve Gazipaşa avokadosunu uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımak istediklerini belirtti.

Gürcistan pazarında yeni fırsat

Gazipaşa'dan Gürcistan'a gerçekleştirilen sevkiyatın en önemli avantajlarından biri, iki ülke arasındaki ulaşım mesafesinin uzak pazarlara kıyasla daha kısa olması. Ürünlerin uygun taşıma ve muhafaza şartlarıyla kısa sürede alıcıya ulaştırılması, tazelik ve pazarlama açısından avantaj sağlayabiliyor.

Uzak coğrafyalardan gelen avokadolarla rekabet edebilmek için ürün kalitesi, doğru hasat, paketleme ve lojistik süreçlerinin birlikte yürütülmesi gerekiyor. Gazipaşa'da yetiştirilen avokadoların yakın pazarlara ulaştırılması, bu açıdan bölgedeki üreticiler ve ihracatçılar için yeni fırsatlar sunuyor.

Sevkiyatın ardından ürünlerin yaklaşık üç gün içerisinde Gürcistan'daki market raflarına ulaşmasının hedeflendiği belirtilirken, ihracat sürecinde kalite standartlarının korunması ve pazarın taleplerine uygun ürün hazırlanması önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı