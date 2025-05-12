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Gaziantep, Ziraat Türkiye Kupası Finaline Hazırlanıyor

Gaziantep, Ziraat Türkiye Kupası Finaline Hazırlanıyor
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Gaziantep, tarihte ilk kez Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak. Esnaflar, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak final için yoğun hazırlıklar yapıyor. Şehre akın edecek taraftarların getireceği ekonomik hareketlilik nedeniyle esnaf heyecanlı.

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapmaya hazırlanan Gaziantep'te esnaflar, yaşanacak yoğunluğun heyecanını yaşıyor.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği, Güneydoğu Anadolu'nun incisi, Gastronominin başkenti Gaziantep, 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzon spor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline hazırlanıyor.

Gaziantep, bugüne kadar birçok kez önemli organizasyon ve etkinliklere ev sahipliği yapsa da tarihinde ilk kez Türkiye Kupası finali heyecanına ortak olacak.

Taraftarı lezzet şöleni bekliyor

Baklavasından kebabına, beyranından katmerine önemli lezzetleriyle öne çıkan kent, tarihi ve kültürel zenginliğiyle de adından sıkça söz ettirerek yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Turist ağırlamaya alışkın olan Gaziantep esnafı, bu kez kupa finali için başta Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır ve Kilis gibi civar illerden gelecek olan taraftarları bekliyor.

Kentte baklavacılık yapan Süleyman Erçelebi, AA muhabirine, final müsabakasının şehirlerinde oynanmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Müsabakanın Gaziantep'te oynanması için emek verenlere teşekkür eden Erçelebi, "Bu tarz etkinliklerin şehrimizde daha fazla olmasını isteriz. Esnafa mutlaka bunun yansımaları olacak. İl dışından gelecek misafirleri ağırlamak bizi mutlu ediyor. Misafirler dönüşte de Antep baklavasını alacak gideceklerdir." dedi.

İşletmelere ilave personel

Restoran işletmecisi Ahmet Çadır ise kentin öne çıkan lezzetlerini gelen misafirlere sunmak için hazırlandıklarını ve çok heyecanlı olduklarını anlattı.

Gaziantep'in spor ve gastronomi şehri olduğunu vurgulayan Çadır, şunları kaydetti:

"Türkiye Kupası final maçının burada olması Gazi şehrimize ayrı bir hava getirdi. Hazırlıklarımızı yaptık, gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. 30 bine yakın taraftarın geleceğini düşünüyoruz. Çok mutlu ve heyecanlıyız. İnşallah güzel bir maç olur, biz de gelen misafirleri ağırlarız. Şehrimize ekonomik olarak da katkısı olacak. Otellerde rezervasyonların dolduğunu duyduk, hazırlığımızı ona göre yaptık."

Maç haftasında yoğun olacaklarını dile getiren Çadır, bazı esnaflar gibi kendilerinin de maç haftasında ekstra yoğun olacaklarını, bu yüzden kent dışından ekstra personel takviyesi yaptıklarını, gıda stoklarını artırdıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Ekonomi
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