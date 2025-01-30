Gaziantep Ticaret Odası Kan Bağışı Kampanyası Düzenliyor

Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) ocak ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur Başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

2025 yılının ilk meclis toplantısının açılış konuşmasında Gaziantep Ticaret Odasının geleneksel olarak düzenlediği kan bağışı kampanyasına değinen Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "Biliyorsunuz 8 Şubat'ta şehrimize Gazi unvanı verilişinin 104. yılını kutlayacağız. Bu vesileyle destansı mücadeleyle Kurtuluş meşalesini yakan, büyük zorluklara rağmen düşmanla kahramanca mücadele eden atalarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Uzun yıllardır da bu şanlı günü anmak için 'Canıyla tarih yazanların torunları, kanıyla hayat kurtarıyor' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Kızılay iş birliği ile 8.'sini düzenleyeceğimiz Geleneksel Kan Bağışı Kampanyamız için bütün hemşerilerimizi 7 Şubat Cuma günü GTO'ya davet ediyoruz" dedi.

"Gelişlerinde hazırlıksızdık, gidişlerinde hazırlıklı olacağız"

GTO'nun ocak ayı faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, konuşmasında Suriye'deki gelişmelere değinerek, "2011 yılında Suriyelilerin ülkemize göç etmeye başlamasıyla birlikte, hiç hazırlıklı olmadığımız bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Böyle bir göçü tercih etmemiş olsak da 13 yıldır bu durumu yönetmeye çalışıyoruz. Şimdi, 8 Aralık'ta başlayan yeni süreçle birlikte, ekonomik ve sosyal etkileri doğru şekilde yönetecek bir hazırlık dönemine girmeliyiz. Gelişlerinde hazırlıksızdık, gidişlerinde hazırlıklı olacağız. Olmak zorundayız. Bu hazırlık, her iki tarafın faydasını gözetmeli, yeni mağduriyetler oluşturmamalıdır. Gerçek şu ki, bu süreç kısa vadede çözülecek bir mesele değil. Suriyelilerin birkaç ay içinde ülkelerine döneceğini düşünmek gerçekçi değil. Önümüzde, uzun bir yolculuk var" ifadelerini kullandı.

GTO olarak göçün başladığı dönemi yönetmek adına aksiyonlar aldıklarını, şimdi de benzer şekilde harekete geçeceklerini vurgulayan Başkan Yıldırım, ilk yıllarda sosyal uyumun temel şartı olan iş entegrasyonu için Suriye Masası'nı kurarak projeler yürüttüklerini, şimdi ise sınır ötesindeki yeniden yapılanmayı destekleyecek, Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini teşvik edecek projelere odaklandıklarını, mevcut durumu GTO perspektifinden değerlendirdiklerini, geleceğe dair öngörüler geliştirip, atılması gereken adımları belirlediklerini söyledi.

"Meslek komitelerimize teşekkür ediyorum"

Konuşmasının devamında GTO'nun ve iştiraklerinin 2024 yılında yürüttüğü çalışmaları anlatan ve verilerle açıklayan Yıldırım, GTO meslek komitelerine yıl boyunca gösterdikleri başarılı performans ve yoğun mesai için teşekkür ederek, "2024 yılında 45 meslek komite grubunda toplam 546 Meslek Komite Toplantısı gerçekleştirildi. 68 adet sektörel istişare toplantısı, 12 bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Komitelerimizden 2025 yılında gerçekleştirmek istedikleri sempozyum, forum, eğitim, toplantı ve proje önerileri de gelmeye başladı. Görünen o ki 2025 yılı da oldukça hareketli ve verimli geçecek. Yeni yılda da meslek komitelerimizin çalışmalarını takip edip, çözüm için ilgili kurum ve kuruluşlarla temas kurmaya, kapı aşındırmaya devam edeceğiz. 36 bin üyemizin temsilcisi, kent ticaretinin meslek komite üyelerimize özverili çalışmalarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP