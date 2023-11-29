Gaziantep Ticaret Borsası Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Çokay ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda; borsanın kasım ayı faaliyetleri görüşülerek, iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri, Gaziantep zeytin üretimi ile sektörlerden gelen talep ve öneriler istişare edildi.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, son yıllarda küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliklerine dikkat çekerek, bu değişimin tarımsal üretime muhtemel etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İklim değişiminin, yağış rejiminde değişikliklere neden olduğunu belirten Tiryakioğlu, bazı bölgelerde kendini aşırı yağış, fırtına ve sel felaketleri ile gösteren bu değişimin, bazı bölgelerde ise yaz aylarında meteorolojik kuraklık olarak kendini gösterdiğini söyledi.

İklim değişikliğinin bitkisel ve hayvansal üretime doğrudan etkilerinin olabileceğini kaydeden Tiryakioğlu, ilerleyen yıllarda yaşanabilecek olumsuz etkilere karşı tarımsal üretim planlaması yapılırken bölgesel iklim öngörülerinin göz önünde bulundurulmasının önem taşıdığını ifade etti.

Tarım sektörünün güçlü ekonomilerde önemli bir yapı taşı oluşturduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, "İklim değişikliğinin veya farklı krizlerin yol açabileceği etkileri minimize etmek, sürdürülebilir tarımı mümkün kılmak ve verimliliği artırmak için akıllı tarım teknolojilerinin beraberinde getirdiği dijitalleşme süreçlerini yakından takip etmek ve bunları sektöre entegre etmemiz gerekiyor. Bu düşüncede yapay zekanın adapte edildiği uygulamalarda tarım sektörünün geleceği adına belirleyici unsurlar olarak ön plana çıkmakta" dedi.

Konuşmasında, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından açıklanan rekolte tahmin raporuna da değinen Tiryakioğlu, rapora göre bu sene Gaziantep'te 28 bin 500 ton dolayında bir zeytin rekoltesi beklendiğini sözlerine ekledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Çokay'da, kasım ayı olağan meclis toplantısında, borsanın faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

GTB üyesi işletmelere yönelik Kasım ayı içerisinde GTB Akademi tarafından birçok eğitim programının düzenlendiğini hatırlatan Çokay, eğitim takviminin aralık ayında da devam edeceğini dile getirdi.

Çokay ayrıca aralık ayı içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TMO ve Ulusal Hububat Konseyi iş birliğiyle Gaziantep'te '2023 yılı Hububat Değerlendirme ve 2024 yılı Beklentileri Paneli' düzenleyeceklerini açıklamalarına ekledi.

Meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP