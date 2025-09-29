Gaziantep Ticaret Borsası Eylül Ayı Toplantısı: Tarımda Dijital Dönüşüm ve Destekler Ele Alındı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Acar başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, borsanın güncel faaliyetleri, yürütülen projeler, üye talepleri, yeni tarımsal destekleme kararları, kuraklığın tarıma etkileri ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik planlamalar ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Acar, Gaziantep'in tarım ve gıda sanayindeki öncü konumuna dikkat çekerek, yeni açıklanan tarımsal desteklerin üretim planlamasındaki önemine vurgu yaptı.

Bu yıl buğday, arpa, dane mısır ve ikinci grup yem bitkilerinde dekar başına 403 TL temel destek ödemesi ve 1,3 destek katsayısının uygulanacağını belirten Acar, bu düzenlemenin üretim planlaması ve tarımsal faaliyetlerin devamlılığı açısından önem taşıdığını söyledi.

Acar ayrıca, Türkiye genelinde son dört aydır yaşanan şiddetli kuraklığın tarımsal üretim üzerindeki risklerine de değinerek, iklim değişikliğiyle mücadele ve su kaynaklarının etkin kullanımı için bilimsel temelli çalışmalara duyulan ihtiyacında giderek arttığını sözlerine ekledi.

Toplantıda konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da borsanın yürüttüğü projeler, faaliyetler ve üye talepleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep'in tarım ve gıda sanayindeki potansiyelinin en etkin şekilde değerlendirilmesi için hayata geçirilen çalışmaların önemine vurgu yapan Akıncı, "Gaziantep Ticaret Borsası olarak önceliğimiz hem üreticimizin hem de gıda sanayimizde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerini desteklemek ve tarım ile gıda sektöründe sürdürülebilirliği artıracak uygulamaların hayata geçirilmesine katkı sağlamak. Bu çerçevede, modern üretim ve depolama tekniklerinin yaygınlaştırılması, tarımsal risk yönetimi ve işletmelerin teknoloji ile güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. Bu konuda çeşitli eğitimler ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Gaziantep ve bölge ekonomisinin güçlenmesi, sadece üretim miktarına değil, üretimin kalitesine, verimliliğe ve planlı üretim süreçlerine bağlı. Bu nedenle hem üreticimizin hem de gıda sanayimizin uzun vadeli kazanç sağlaması için faaliyetleri aralıksız sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

Tarım 4.0 ve dijital dönüşüm uygulamalarının tarım sektöründe artık bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çeken Akıncı, üretim süreçlerinde modern teknolojiler, veri analitiği ve otomasyonun verimliliği artırdığını, kayıpları azalttığını ve sürdürülebilir üretim süreçlerini sağladığını dile getirdi.

Akıllı tarım sistemleri ve dijital uygulamaların, kaynakların daha verimli kullanılmasına, planlı üretim yapılmasına ve sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olmasına imkan tanıdığına işaret eden Akıncı, modern teknolojileri etkin kullanmanın, üretimde kaliteyi yükseltmek ve kayıpları azaltmak açısından artık bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Bölgenin ihracat potansiyeline de vurgu yapan Akıncı, "Gaziantep'in tarım ve gıda ihracatı, Türkiye genelinde önemli bir paya sahip. Mevcut ihracat rakamlarımız olumlu bir seyir izliyor; ancak hedefimiz, bu başarıyı daha da yukarı taşıyarak hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine katma değer sağlamak" diye konuştu. - GAZİANTEP