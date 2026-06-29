Gaziantep'ten tim ilk 1000 listesine 60 firma

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması 2025" araştırmasında Gaziantep'ten 60 firmanın yer almasının, şehrin üretim gücünü, girişimcilik kültürünü ve ihracattaki istikrarını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Gaziantep'in, İstanbul ve İzmir'in ardından en fazla firmayla listede temsil edilen üçüncü il olmayı sürdürdüğünü belirten Akıncı, küresel ekonomide yaşanan tüm belirsizliklere rağmen bu başarının korunmasının, şehrin üretim kabiliyetinin ve ihracat altyapısının ne denli güçlü olduğunu gösterdiğini ifade etti.

"Gaziantep, üretimden aldığı gücü ihracata dönüştürmeye devam ediyor" diyen Akıncı, "TİM İlk 1000 listesinde 60 firmamızın yer alması, yalnızca ihracat rakamları açısından değil, üretim ekosistemimizin sağlamlığının da önemli bir göstergesidir. İhracattaki her başarı; tarladan fabrikaya, üretimden lojistiğe, ticaretten uluslararası pazarlara uzanan güçlü bir değer zincirinin ortak emeğinin ürünüdür. Dünya ticaretinin yeniden şekillendiği, jeopolitik gelişmelerin, maliyet baskılarının ve küresel ekonomik belirsizliklerin ticareti etkilediği bir dönemde firmalarımızın bu başarıyı istikrarlı şekilde sürdürmesi son derece kıymetlidir. Bu başarıda emeği bulunan sanayicilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı ve tüm çalışanlarımızı gönülden kutluyorum" dedi.

Rekabet gücünün korunması ortak sorumluluktur

Üretim ve ihracatın Türkiye ekonomisinin büyümesinin temel dinamikleri arasında yer aldığını vurgulayan Akıncı, küresel rekabette güçlü kalabilmek için üreticilerin ve ihracatçıların değişen şartlara uyumunu destekleyecek politikaların önemine dikkat çekti.

Akıncı, "Üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ihracatıyla ülkemize değer katan iş dünyamızın rekabet gücünü koruyacak her adım, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yapılmış bir yatırımdır. Üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak uygulamalar, ihracat odaklı yatırımların teşvik edilmesi ve özellikle katma değerli üretime yönelik dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi, sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

"Geleceğin ihracatı katma değerle şekillenecek"

Küresel ticarette rekabetin artık yalnızca üretim miktarıyla değil; teknoloji, verimlilik, dijitalleşme, markalaşma ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla şekillendiğini ifade eden Akıncı, Gaziantep'in bu dönüşümü gerçekleştirecek üretim kültürüne ve girişimcilik ruhuna sahip olduğunu söyledi.

Bugün TİM İlk 1000 listesinde yer alan Gaziantepli firmaların, yalnızca kendi başarılarını değil, Gaziantep'in üretim vizyonunu ve Türkiye'nin ihracat hedeflerine olan katkısını da temsil ettiğini vurgulayan Akıncı, "Önümüzdeki dönemde hedefimiz; daha yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı, markalaşan ve küresel pazarlarda daha güçlü rekabet eden bir üretim yapısını hep birlikte geliştirmektir. Gaziantep, kamu ve özel sektörün güçlü iş birliğiyle ülkemizin üretim ve ihracat yolculuğuna katkı sunmayı sürdürecek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine değer katmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Akıncı, açıklamasının sonunda TİM İlk 1000 listesinde yer alma başarısı gösteren tüm firmaları, çalışanlarını ve bu başarıya katkı sunan herkesi tebrik ederek, Gaziantep'in üretim ve ihracattaki güçlü konumunu önümüzdeki yıllarda daha da ileri taşıyacağına inandığını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı