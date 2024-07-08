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Gaziantep'te Yılın İlk Mahsul Kırmızı Kabuklu Antep Fıstığı Üreticisine Altın Ödül

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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), yılın ilk mahsul kırmızı kabuklu Antep fıstığını yetiştiren çiftçiye tam altınla ödül verdi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antep fıstığının Gaziantep'in en önemli tarım ürünlerinden biri olduğunu belirtti.

Gaziantep'te yılın ilk mahsul kırmızı kabuklu Antep fıstığını yetiştiren çiftçi, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından tam altınla ödüllendirildi.

Teketaşı Mahallesi'nde sezonun ilk mahsulü kırmızı kabuklu Antep fıstığını borsaya getiren üretici Abdurrahman Açıkgöz'e Cumhuriyet altını verildi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antep fıstığının Gaziantep'in en önemli tarım ürünlerinin başında geldiğini belirtti.

Hasadın bereketli olmasını dileyen Akıncı, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda yüzlerce yıldır bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Antep fıstığının ilk hasadını bu nedenle her yıl adeta bir bayram sevinci içerisinde karşılıyoruz. Ata yadigarı, kültürel ürünümüz Antep fıstığı bu topraklar için sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve marka değeri oluşturmakta. Şehrimizin ismini taşıyan, yeşil altın olarak gördüğümüz Antep fıstığı, güçlü sosyal ve kültüre etkileşiminin yanı sıra Gastronomi kenti unvanımızın da en büyük tamamlayıcı unsurudur."

Çiftçi Abdurrahman Açıkgöz de yaklaşık 150-200 dönüm arazide üretim yaptığını aktardı.

Açıkgöz, "Bu sene sabah erken dalından kopardığımız ilk kırmızı kabuklu fıstıkları borsaya getirdim. Geçen seneki ilk fıstığa göre göre bu seneki fıstıklarımız 10 gün daha önce olgunlaştı. Tüm çiftçilerimize kazasız ve verimli bir sezon diliyorum." ifadesini kullandı.

Programa, GTB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özmen ve Genel Sekreter Özgür Bayram da katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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